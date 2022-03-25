73.2%表示“我做的事有價值”…比去年增加13.6%. March. 25, 2022 07:41. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 據調查，去年認爲“我做的事情有價值”的人的比重首次超過了70%。如果月收入超過600萬韓元，該比重上升到了80%。 24日，統計廳“2021韓國社會指標”上刊登的韓國行政研究院社會統合實態調查結果顯示，回答“我認爲自己做的事情有價值”的人占全體調查對象的73.2%。這一數字比去年增加了13.6個百分點，是自2013年開始統計以來的最高值。一直停留在50~60%左右的該比重超過70%尚屬首次。此次調查是去年9、10月以全國約8000名19周歲以上的男女爲對象進行的。 從年齡段來看，30多歲認爲工作有價值的人所占比重最高，達79.6%。其次是10~20多歲（78.3%）、40多歲（77.8%）、50多歲（72.8%）。60歲以上人群占64.4%，比30多歲人群低15.2個百分點。 另外，收入水平越高，認爲工作有價值的人的比重就越高。月收入在600萬韓元以上的人群中，這樣的回答占81.8%。500萬韓元以上~600萬韓元以下和400萬韓元以上~500萬韓元以下分別占75.8%和75.1%。月收入不足300萬韓元時，該比重低于70%。 韓國行政研究院研究委員金成根（音）表示：“雖然認爲工作有價值的人比重正在增加，但這一比重與收入呈比例關系。收入對工作價值的影響相對更大。”

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