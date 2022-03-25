尹錫悅：「會去拜訪朴槿惠前總統一下」. March. 25, 2022 07:42. by 姜聲煇, 姜炅石 yolo@donga.com,coolup@donga.com. 候任總統尹錫悅24日表明了將親自拜訪朴槿惠前總統的意願。尹錫悅一度被抨擊為「毀滅保守勢力的罪魁禍首」，他與「保守陣營的核心」朴槿惠之間錯綜復雜的緣分再次受到關註。 尹錫悅24日在接受記者采訪時表示：「我也想從下周起去地方看看，聽說（朴槿惠前總統）已經出院，計劃去拜訪她一下。」也就是說，在預定於下周進行的地方巡回行程中，他將親自前往大邱市達城郡朴槿惠的私宅。對於是否邀請朴槿惠出席5月10日的總統就職典禮的提問，尹錫悅答道：「本來不是都會邀請前任總統的嗎?」「當然會邀請。」 對此，朴槿惠的親信柳永夏律師在接受記者采訪時表示：「目前還沒有接到（尹錫悅方面的）直接聯系，」「如果聯系上我，（朴前總統）會做出決定並告知媒體。」 政治圈之所以關註兩人的會面，是因為他們曲折的緣分。尹錫悅在朴槿惠政府上臺第一年的2013年調查國家情報院回帖事件，他在國會國政監查中揭露調查時存在外部壓力，與朴槿惠鬧翻了。尹錫悅當時因被指「不忠於人」而成為話題，直到朴槿惠政府末期的2016年末為止，一直輾轉於閑職。 兩人再次站在對立點是從尹錫悅2016年12月被任命為幹預國政特檢調查組組長開始的。接著，他作為文在寅政府的第一任首爾中央地方檢察廳檢察長，領導了針對朴槿惠政府主要人士的拘留起訴。對此，有批評指出：「（尹錫悅）是毀滅保守陣營的罪魁禍首。」但尹錫悅在大選期間向朴槿惠喊話表示：「即使是作為公職人員的職務行為，在政治上、感情上都感到非常抱歉。」

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