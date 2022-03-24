柳賢振將于26日迎來新賽季首場季前賽. March. 24, 2022 07:56. by 金培中 wanted@donga.com. “藍色怪物”柳賢振（35歲•多倫多藍鳥•照片）本賽季首次參加美國職業棒球大聯盟（MLB）季前賽的日程被確定。 《體育網加拿大》23日援引多倫多藍鳥隊主教練查理•蒙托約的話報道說：“柳賢振將于26日在美國佛羅裏達州達尼丁TD棒球場迎戰底特律老虎隊，進行本賽季的首場季前賽。” 由此，柳賢振將在多倫多首發陣容中，最晚在季前賽上登場。何塞•貝裏奧斯、阿列克•馬諾亞、菊池雄星等預定在多倫多首發的選手已經登場過一次。另外，被認爲是其他先發候補球員的凱文•高斯曼也將在比柳賢振早一天的25日與亞特蘭大勇士隊的季前賽上登場。 柳賢振遲來的登場是有原因的。去年10月9日回國的柳賢振在韓國停留了約5個月，等待聯賽重啓的消息。MLB因新勞資協商延遲而經曆了關閉職場等狀況。就這樣過了5個多月，柳賢振自2013年進入MLB以來在韓國停留的時間最長。他取消了1月份結束個人訓練後出國的日程，還參加了老東家韓華隊的春季集訓。 MLB勞資雙方決定于11日簽訂團體合約（CBA），並將下月8日定爲常規賽的開幕日。對此，柳賢振也于16日抵達TD棒球場。20日他進行了首次現場投球，26日即將登場季前賽。在首場季前賽中，預計他將投2局左右。 不會因爲晚登場而感到負擔。2020年轉會到多倫多隊的柳賢振到上賽季爲止一直是“不變的王牌”。但是去年羅比•雷伊起到了實質性的第一先發作用。雖然雷伊離開了球隊，但多倫多隊與貝裏奧斯簽訂了延長合同，並引進了高斯曼。對于柳賢振來說，作爲第3先發投手開始了常規賽。柳賢振表示，“出場順序並不重要。我總是把目標定爲2分左右的平均責任失分。本賽季也將以同樣的目標進行准備。” 另外，金河成（27歲•聖地亞哥教士隊）在季前賽中連日展開武力示威。23日，在美國亞利桑那州菲尼克斯的古德伊爾棒球場舉行的與克利夫蘭印第安人隊的比賽中，他作爲6號擊球手和遊擊手首發出場，取得了2次有效擊球、1個安打。另外他還取得了今年賽季的首次盜壘成功。 金河成在今年參加的3場季前賽中都擊出了安打。季前賽的擊球率爲0.500（6個有效擊球、3個安打）、1打點。直到上個賽季爲止，雖然在防守上嶄露頭角，但他得到了“在擊球位上的表現令人遺憾”的評價。在季前賽中狀態良好的金河成能否在開賽後的擊球位上破蛋，備受關注。

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