尹錫悅「有就職前走訪各地區的構想」……以候任總統身份實屬罕見. March. 24, 2022 07:57. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 候任總統尹錫悅在就任前將聽取各地區民眾心聲。這是以候任總統身份破例進行的地方之行，有人認為可能是考慮到了6月1日地方選舉。 尹錫悅的發言人金恩慧23日在首爾市鐘路區三清洞金融研修院舉行的新聞發布會上解釋說：「正在準備尹錫悅視察地方民生現場的日程，」「這是為了履行選舉期間對國民做出的承諾，表明把相關承諾反映在國政課題上的意誌。」對於訪問時間和地區，金恩慧表示：「我們正在研究在不久的將來前往，」「雖然原則已經確定，之於訪問哪個地區後，決定之後會馬上告訴大家。」 總統職務交接委員會相關人士就尹錫悅的地方之行表示：「其宗旨是傳達當選感謝之意，並進一步加強與國民的溝通。」據悉，尹錫悅前一天在與國民力量黨初選議員舉行的座談會上，積極回答了部分議員「請傾聽地方民眾心聲」的要求。尹錫悅14日和15日分別訪問了首爾南大門市場和慶北蔚珍山火受災現場，還強調說：「要在現場尋找答案。」 尹錫悅以候任總統的身份多少有些破例地計劃了地區活動，政界也有人分析說，這是考慮到6月1日地方選舉。共同民主黨一名再選議員說：「通常交接委員會初期是各部門業務報告和選定國政課題等業務繁重的時期，」「非要抽出時間安排感謝當選之行，可能是意識到了接下來的選舉。」 尹錫悅在當天下午與越南國家主席阮春福通電話等，繼續進行外交活動。這是繼美國總統拜登、日本首相岸田文雄、英國首相約翰遜、澳大利亞總理莫裏森、印度總理莫迪之後，第六次與外國首腦通話。在韓越建交30周年之際，兩人討論了加強兩國相互合作關系的方案等。據悉，尹錫悅計劃在本周內與中國國家主席習近平通電話。

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