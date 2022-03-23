衣錦還鄉的跳高招牌禹相赫表明今後的決心. March. 23, 2022 07:42. by 金培中 wanted@donga.com. “（對于第一個大賽冠軍）我總是懷揣一顆渴望之心。今後想成爲更多的‘第一’。” 20日在塞爾維亞貝爾格萊德舉行的2022世界室內田徑錦標賽男子跳高比賽中，作爲韓國選手首次奪得世錦賽冠軍的禹相赫（26歲•國軍體育部隊）22日回國。大韓田徑聯盟會長林大基等聯盟相關人士送上花束表示歡迎，通過轉播觀看禹相赫活躍表現的粉絲們也對禹相赫衣錦還鄉表示歡迎。 在去年舉行的2020年東京奧運會上，禹相赫以24年來的新韓國紀錄2米35的成績突然上升到第4位，在此次大賽中他也創下了2米34的好成績。上月在捷克胡斯托佩切舉行的世界田徑室內巡回賽上，他又以2米36的成績打破了韓國紀錄，因此“2米30”以上對他來說是理所當然的事情。他說：“我好像明白了（創造好成績的）方法。”田徑代表隊垂直跳躍教練金道均（音）也表示：“有些選手在大賽達成目標後，身體就産生記憶。禹相赫在奧運會時也實現了目標，自己也産生了信任，身體好像一下子開竅了。” 與“微笑跳者”的外號不同，禹相赫在確定奪冠的瞬間流下了眼淚。他說：“雖然（室內標准）是世界排名第一，但這並不能保障比賽的第一名。確定第一名後，積壓的負擔感消失，流下了眼淚。” 今年，禹相赫將迎來室外世界田徑錦標賽（7月）、亞運會（9月）等重大比賽。他說：“（詹馬科）坦貝裏（意大利）也在2016年該大賽（世界室內田徑錦標賽）上奪冠，積累了經驗，最終拿到了奧運會金牌。我也積累了很好的經驗。” 禹相赫將參加下月舉行的單項錦標賽兼亞運會代表隊選拔賽。他將從5月開始參加海外比賽，瞄准世界田徑錦標賽。

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