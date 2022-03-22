新冠疫情導致物價負擔加重，低收入層是高收入層的1.4倍. March. 22, 2022 07:51. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 據分析，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致的物價上漲負擔集中在低收入階層。 韓國經濟研究院21日表示，對新冠病毒擴散期2020~2021年和之前的2018~2019年各收入階層的體感物價變化進行分析後，得出了上述結論。 據統計，將收入區間分爲5個等級後，各級體感物價上漲率分別爲：第1等級2.7%、第2等級2.4%、第3等級2.2%、第4等級2.1%、第5等級1.9%。收入等級越低，收入水平就越低。收入下遊20%（第1等級）的體感物價上漲率是上遊20%（第5等級）的1.4倍。 與高收入層相比，低收入階層消費較多的商品物價相對大幅上漲是主要原因。 2020、2021年收入第1等級的支出中，食品和非酒類飲料的比重爲22.4%，居住及水、電、氣費爲19.6%，保健爲13.3%。而收入第5等級的相關支出比重分別爲13.3%、8.7%和8%。這3個領域的物價上漲率平均爲3.7%，是第5等級支出比重相對較高的教育、交通、飲食及住宿的物價上漲率0.7%的5倍以上。 韓國經濟研究院推測，新冠病毒擴散導致居家辦公等家庭生活必需品及健康相關需求增加，低收入層的支出負擔加重。

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