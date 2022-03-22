尹錫悅與經濟團體舉行午餐會……企業活躍才能產生工作崗位和福利財源. March. 22, 2022 07:52. . 候任總統尹錫悅昨天首次會見了6大經濟團體負責人。團體負責人們建議進行規製改革和修改勞動法製等，並提議「定期舉行聚會討論創造工作崗位」，尹錫悅回答說：「政府應該消除製度上的妨礙因素，讓企業更自由地判斷，自由地投資和成長。」 結束總統職務接管委員會的組建和決定青瓦臺搬遷候選地後，尹錫悅的首次對外行動就是與經濟團體負責人們的會面，這具有象征性的意義。由於企業規製三法、工會三法、重大災害處罰法等使企業萎縮的立法和政策，5年來韓國經濟界陷入了無力癥。因此，企業對新政府寄予厚望。昨天，中小企業中央會會長金基文表示，「在過去的政府中，中小企業最痛苦」，要求改善最低工資製、每周52小時工作製、重大災害處罰法也是出於這種心情。 一直承諾「民間主導增長」「可持續的好工作崗位」的尹錫悅為了兌現公約，迫切需要企業的合作。尹錫悅昨天表示：「企業的成長就是經濟增長。會感受到妨礙因素是什麽，會了解，請繼續建議。」韓國法人稅的80%以上由排名前1%的企業支付，因此，需要投入資金的福利擴大公約的成敗也取決於任期內培養多少世界性的「超差距企業」。 盡管如此，政府和企業久違的合作很難立即取得成果。修改勞動法製、放寬很多「釘子限製」是立法事項，因此在與巨大在野黨的合作走上正軌後才能期待。尹錫悅在候選人時期接受巨大工會的要求而引進的「公共機關勞動理事製」有可能進一步惡化勞資關系，因此有必要傾聽經濟界的意見，製定減少副作用的對策。企業也應該擺脫官商勾結等舊態，致力於創造工作崗位。特別是，因牽連到樸槿惠總統幹政事件而經歷5年地位下降後於當天回歸的全國經濟人聯合會應該留意這一點。 新冠疫情發生後，我國經濟仍然沒有出現大的問題，大企業起到了絕對的作用。這些企業因各種限製和對立的勞資關系而疲憊不堪，正在海外而不是國內增加投資。讓大企業自發回到韓國建立工廠、聘用青年，是新政府應該做的事情。

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