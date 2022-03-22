斯大林格勒和基輔. March. 22, 2022 07:52. . 斯大林格勒曾是擁有60萬人口的蘇聯第三大工業城市。從戰略上講固然重要，但一座這樣的城市並不能改變戰爭的勝敗。1942年8月，德國第6軍25個師團向斯大林格勒襲來。其中8個師團將投入到城市進攻中。 知道巷戰困難的德軍通過大規模轟炸和炮擊，將城市的建築物夷爲平地，進入了市街。雖然只有1萬名蘇聯軍隊與市民軍一起堅持了一個月，但還是被逼到了淪陷邊緣。這時，支援部隊從東邊趕到了。蘇聯軍隊繼續投入兵力，斯大林格勒的巷戰成了一場混戰。 雙方分成10名以下的小組，在廢墟上動用狙擊兵、步槍手榴彈、鐵鍬，像捉迷藏一樣展開了戰鬥。既沒有戰線，也沒有防禦據點。這就是巷戰的本質和噩夢。 德軍雖然厭倦了頑強抵抗的蘇聯軍，但稍後情況發生了變化。隨著大規模增援軍從東部西伯利亞的抵達戰場，德國6軍反過來被蘇聯軍隊包圍了。 德軍雖然有逃脫的機會，但希特勒拒絕了撤軍的命令。從之前開始，由于戰況不順，他隨意解雇了包括參謀總長在內的將軍們。在絕望的情況下，德軍以城市廢墟爲武器堅持了2個月。1943年陷入饑餓狀態的9萬名德軍最終投降。當時留在城市的市民只有1000多人。 城市巷戰是最壞的戰爭。其本身就是戰爭犯罪。俄羅斯現在試圖在基輔再現斯大林格勒。俄羅斯軍隊已經在其他城市進行狂轟濫炸，在基輔甚至有可能做出更嚴重的事情。雖然有可能是虛張聲勢，但普京已經3次以上突破了西方的預測。俄羅斯提出的侵略理由是烏克蘭在頓巴斯地區的屠殺和野蠻行徑。這還沒有得到驗證。即使是事實，也不能成爲這種戰爭的理由。

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