孫興慜本賽季首次攻入多粒進球，平息指責之聲…職業生涯總進球數來到200個. March. 22, 2022 07:53. by 金正勳記者 hun@donga.com. “Super Sonny”孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）在本賽季首次在一場比賽中攻入多粒進球，平息了內外對自己的指責之聲。甚至他反而得到了對方主教練的稱贊，展現了存在感。 孫興慜21日在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的2021~2022賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）主場與西漢姆聯隊的比賽中攻入2球，主導了球隊3比1的勝利。 上半場第9分鍾，孫興慜展開強壓，誘導對方攻入烏龍球，15分鍾後，孫興慜接到“自己的摯友”哈裏•凱恩（29歲•英國）的滲透傳球，衝向禁區左側後左腳大力射門洞穿對方球門。孫興慜把食指放在自己的嘴上，展開了所謂的“噓 慶祝動作”。在球隊2比1領先的下半場第43分鍾，孫興慜也作爲終結者登場。熱刺隊守門員雨果•洛裏斯的長傳球准確地送到凱恩的頭上，接到凱恩頭球擺渡的孫興慜拿球後迅速向前突破，並用一記右腳射門將皮球送入對方球門。 孫興慜在最近的兩場客場比賽中保持沈默，受到了“狀態不佳”的批評，本場比賽梅開二度之後他終于露出了燦爛的笑容，與包括摯友凱恩在內的隊友們慶祝了進球。已經擁有英超最多進球合作記錄的孫興慜和凱恩二人組，至此共合作了第38個、39個進球，再度刷新了紀錄。孫興慜表示：“我們從比賽初期開始就踢得很好，特別是上半場踢得很好”，“在國家隊A級比賽之前取得勝利的話，心情總是很好，在休息期之前能拿到寶貴的3分，非常幸福。” 賽後雙方主教練都盛贊孫興慜。托特納姆熱刺隊主教練安東尼奧•孔蒂表示：“孫興慜親自證明了自己是托特納姆熱刺隊內十分重要的球員”，“優秀球員總能很好地管理這種情況，自己找回自信，保持競技狀態。”就連“敵將”西漢姆聯隊主教練大衛•莫耶斯也表示：“孫興慜和凱恩是世界級的。我們無法阻止孫興慜和凱恩。兩人的等級太高了”，承認了失敗。 孫興慜攻入本賽季聯賽第12、13粒進球，繼利物浦的當家射手穆罕默德•薩拉赫（20粒進球）之後，在英超射手榜上並列排名第二位。另外，當天的2粒進球分別是他職業生涯第199粒和第200粒進球（俱樂部170粒進球，A代表隊30粒進球）。孫興慜2010年在德國漢堡首次在歐洲賽場亮相，攻入20球，在勒沃庫森隊又攻入29球。從2015~2016賽季開始穿上托特納姆熱刺隊的隊服後，他在代表球隊出場的316場比賽中攻入121球，此外他在韓國國家足球隊中攻入30球，是現役國腳中進球最多的。 托特納姆熱刺隊憑借當天的勝利，以16勝3平10負（積51分）的成績躍居聯賽第5位，提高了進軍歐洲足球聯盟冠軍聯賽（UCL）的可能性。托特納姆熱刺隊雖然比排在第4位的阿森納隊（54分）多進行了1場比賽，但僅以3分的差距落後。歐冠聯賽的進軍權將授予EPL前4名。當地媒體《足球倫敦》賽後給孫興慜打了隊內最高分9分，英國廣播公司也給他打了很高的8.57分。

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