青瓦臺正式遷往龍山，後遺癥為什麽令人擔心. March. 21, 2022 07:46. . 候選總統尹錫悅昨天表示，「將把青瓦臺的總統辦公室搬遷到龍山國防部大樓」，正式宣布「搬往龍山」。他還表示，目前的青瓦臺將在新政府上臺之際還給國民用作市民公園。尹錫悅親自拿著指揮棒，就搬往龍山親自說明了近90分鐘。他說：「雖然很難，但這是為了國家的未來而做出的決定。」 雖然沒有想貶低尹錫悅「要擺脫青瓦臺空間的封閉性」的意誌，但此次決定令人遺憾。不只是搬至龍山是否合適的問題。對此，很多人認為，應該關註的國家重大焦點問題不是一兩個，因此擔心和批評，難道總統室搬遷決定需要那麽匆忙嗎?而且，尹錫悅曾經表示「將開啟光化門時代」，結果龍山突然迅速成為替代方案，在引發贊成和反對爭議後，他就像是在下決勝招似的，選擇了正面突破。 尹錫悅表示「搬至光化門對市民來說是災難」，詳細說明了搬至龍山的不可避免性。雖然也有從警衛和遷移費用問題、市民接近性等現實層面得到理解的部分，但也有不少反對意見。在政權交替時期朝鮮的動向非同尋常的情況下，國防部和聯合參謀本部的連鎖搬遷，可能會導致安保空白，而且歷代聯合參謀本部議長們擔心，如果國家指揮部和軍隊指揮部在同一空間，可能會成為敵人同時打擊的好目標。另外，還要重新構築青瓦臺地下掩體對整個國政的指揮控製系統。也有人對500億韓元搬遷費用是否足夠、使用預備費是否正確等問題提出了爭議。 尹錫悅表示：「我們認為，一旦進入青瓦臺內部，離開青瓦臺將更加困難。」當然，這句話可能沒有錯。曾承諾「光化門總統」後，因警衛邏輯、安保邏輯等受阻而放棄的文在寅總統就是一個典型的例子。但即便如此，這也是與今後總統辦公空間相吻合的重要問題。青瓦臺是「帝王式權力」的象征無需多說，沒有人會對任何形式都要改變這一點提出異議。需要的是更充分的公開討論及收集國民意見的過程。除了搬遷至龍山外，還可以有用一兩年時間將部分現青瓦臺改造成開放空間的方案。難道不是陷入了「青瓦臺解體」的某種教條嗎?看起來好像有些著急了，真讓人擔心。

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