“世紀美男”阿蘭•德龍決定安樂死. March. 21, 2022 07:47. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 被稱爲“世紀美男”的法國著名演員阿蘭•德龍（87歲）表示：“將在瑞士以安樂死結束自己的生命。” 19日（當地時間），據法國勒龐等媒體報道，德龍的兒子安東尼（58歲）最近在接受法國RTL電視台采訪時表示，“從父親那裏接到了安樂死的要求”，並表示自己決定在父親生命的最後時刻守護父親。 據分析，德龍之所以做出這樣的決定，是因爲觀察了安東尼的母親兼前妻娜塔莉•德龍的死亡。作爲德龍的同僚演員，1964~1969年與德隆共度婚姻生活的娜塔麗去年1月死于胰腺癌。她也希望安樂死，但在法國法律上是不可能的，因此未能如願。安托尼坦言：“母親曾是自由的存在，她生前曾希望按照自己生活的方式死去。” 德龍也從很久以前開始就表示贊成安樂死。他在去年的采訪中表示：“安樂死是最有邏輯、最自然的事情”，“從特定年齡和特定時間開始，我們有權不經過醫院或生命維持裝置，安靜地離開人世。“ 德龍的安樂死有望在瑞士進行。他于1999年取得瑞士國籍，2019年腦中風手術後一直停留在瑞士。據悉，他已經和律師們就財産分配等問題交換了意見。他在手術當時還說：“上了年紀真是可怕。” 1935年出生的德龍度過了父母離婚、退學等不幸的青少年時期。之後他在巴黎作爲服務員勉強生活後進入了電影界。此後他憑借出衆的外貌立即成爲明星，並出演了《怒海沈屍》、《深夜殺人犯》、《克萊因先生》等90多部電影。1995年他在德國柏林國際電影節上獲得了名譽金熊獎，2019年在戛納電影節上獲得了名譽金棕榈獎。1991年他還獲得了法國政府授予的最高勳章“法國榮譽軍團勳章”。德龍非常風流，曾和各種女性都交往過，包括安東尼在內共有4名子女。

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