春天就是首爾馬拉松……今年也聚集2萬人. March. 19, 2022 07:20. by 金培中 wanted@donga.com. 國內最大的馬拉松大賽—2022首爾馬拉松賽參賽者招募工作圓滿結束。 由首爾市和大韓田徑聯盟、東亞日報、體育東亞主辦的2022首爾馬拉松賽從14日上午10點開始招募參加者後，時隔5天後的18日結束了2萬名參賽者的招募。從因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行而開始線上比賽的2020年開始，連續3年售罄，再次證明了國內最高馬拉松大賽的名聲。 首爾馬拉松事務局表示：“14日開始報名的同時，由于參加者蜂擁而至，導致網站癱瘓，但由于確保了充足的服務器，所以防止了像去年一樣的混亂。” 在新冠肺炎疫情肆虐的情況下，首爾馬拉松依舊掀起了熱潮。在2020年大賽開始首次非面對面比賽招募時，在開始接收14個小時後，就結束了1.2萬人的招募。按照先後順序招收1.5萬名參賽者的去年首爾馬拉松比賽，在開始報名的同時，還同時聚集了3萬名報名者，一度導致網站功能癱瘓。在1個半小時後，參賽者招募工作結束，創下了曆史最短用時紀錄。今年也有2萬人在5天內完成了報名。 此外，還爲參加者准備了多種紀念品。事務局表示：“准備了阿迪達斯T恤、背包、迷你野營時需要的Zerogram拉面平底鍋和不倒翁熱拉面等豐富的紀念品。”接著，事務局方面補充道，“爲跑步高手准備的‘Argain Protein’、‘Amino Vital套裝’等也獲得了好評。” 今年迎來第92屆的2022首爾馬拉松大會的參賽者可以在下月16、17日兩天內利用跑步位置信息系統（GPS）應用程序，不受場地限制地參加線上比賽。 在全程馬拉松、半程馬拉松的“挑戰套裝”和10公裏賽程的“高能套裝”、自由享受賽程的“輕便套裝”等3個部門進行各賽程的比賽後，進行完賽認證，就可以追加獲得紀念T恤和獎牌。挑戰套裝可以以最多4人分跑的“分跑”形式進行。新冠疫情之前在首爾馬拉松上舉行的“接力馬拉松”在線上比賽中實現了。可以和家人、戀人一起享受。 事務局計劃向參加者提供多種活動，讓他們感受到線上比賽的樂趣。預計每周還將發表專業訓練教練提議的訓練項目。今年成爲首爾馬拉松新官方贊助商的阿迪達斯也正在准備各種活動和項目。所有活動都將通過大會官方Instagram依次公開。

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