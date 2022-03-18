“8月LA‘KCON’開場舞台，將制作10分鍾讓人無法移開視線的演出”. March. 18, 2022 07:46. by 波士頓=林熙允 常駐記者 imi@donga.com. “創造仿佛超級碗（Super Bowl）中場秀的視覺經驗非常重要。讓觀衆多次感到驚奇，完全陷入劇情是至高無上的課題。” 11日，通過視頻見到的編舞家詹妮弗•阿奇博爾德雖然有著20多年的紮實經曆，但似乎再次面對重大挑戰課題，顯得既激動又緊張。她將負責8月在美國洛杉矶舉行的大規模K-POP演唱會“KCON”的開場舞台。她將帶著馬薩諸塞州波士頓鄉村舞蹈系的學生參加。她的新任務是指揮她們進行嘻哈、芭蕾、現代舞蹈、K-POP相結合的獨創性演出。 “會制作10分鍾讓人無法移開視線的演出。現在正在聽著數十首K-POP構思中。從最終選擇14、15首歌曲組成的音樂制作開始就是我的責任。” 阿奇博爾德出生于加拿大，在美國活動，曾制作耐克、湯米希爾費格的廣告舞蹈，並作爲亞特蘭大和辛辛那提芭蕾舞劇院的入住作家活躍。她以自由穿梭于街頭嘻哈、芭蕾、現代舞蹈之間結合的獨創性編舞家而聞名。另外她還在耶魯大學、哥倫比亞大學爲學生授課。 “我曾在哥倫比亞大學自己的嘻哈舞蹈課上說過要負責K-POP項目，結果當時學生們興奮地歡呼雀躍，簡直炸鍋了。學生們紛紛推薦K-POP，說‘看看這個組合，也看看那個組合’。” 阿奇博爾德接觸K-POP是最近的事情。小時候她的偶像是流行歌手珍妮•傑克遜。她說：“越是研究K-POP，就越讓人吃驚。” “與通常先完成歌曲後練習相應舞蹈的美國流行音樂市場的潮流不同，K-POP幾乎同時准備了構成表演的所有要素。小小年紀就具備近乎完美的舞蹈水平，真是非常了不起。” 波士頓音樂學院的學生們也在摩拳擦掌。目前居住在紐約的阿奇博爾德下周飛往波士頓後，“遊戲”將開始。已經有130多名學生報名參加了阿奇博爾德的K-POP項目選秀。競爭率約爲10比1。阿奇博爾德表示：“選拔40名左右後分階段壓縮，只帶12~16名學生去洛杉矶KCON舞台”，“舞台只允許能瞬間往返于芭蕾、嘻哈、現代舞蹈的、美學理解度高和肌肉靈活的學生進行。” “跳霹雳舞，表現現代舞蹈。只有能瞬間放松肌肉並履行芭蕾動作的學生，才有資格和我一起去KCON。因爲我想把衆多的舞蹈美學與K-POP相結合。”

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