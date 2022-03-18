從下月開始半導體核心零部件將適用0%配額關稅. March. 18, 2022 07:47. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 從下個月開始，對半導體工程中使用的氖、氙、氪將征收0%的配額關稅。由于俄羅斯入侵烏克蘭，供需憂慮增大，價格暴漲，政府出面支援企業。 經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基17日召開緊急經濟中央對策本部會議表示：“從4月開始，對俄羅斯和烏克蘭進口依賴度較大的氖、氙、氪將適用配額關稅（0%）。”目前適用于這些原材料的關稅率爲5.5%。 企劃財政部決定將玉米飼料替代品種大麥的關稅優惠配額從4萬噸增加到25萬噸。對俄羅斯依賴度高的明太魚會適時釋放政府儲備的1.1595萬噸物量。 對于因對俄羅斯的金融制裁而發生的彙款問題，政府通知說：“請利用俄羅斯的韓裔銀行當地法人賬戶。”另外，他還介紹說，可以利用外交部“駐外使領館快速海外彙款制度”。韓國的彙款人存入外交部賬戶後，韓國駐俄羅斯大使館將轉交給當地收款人。 洪楠基經濟副總理表示：“進入3月以來，對俄羅斯和烏克蘭的出口減少，國際油價上漲等帶來的物價上漲壓力大幅擴大等實物部門出現了部分衝擊，如果事態長期化，其影響的幅度擴大也令人擔憂。”

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