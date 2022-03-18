交接委員會今天啟動……要製定超越朝小野大的超黨派國政計劃. March. 18, 2022 07:47. . 總統職務交接委員會的7個分科幹事和發言人等交接委員人選已全部敲定。交接委員會今天舉行揭牌儀式，正式成立。交接委員會將在總統就任前一天的5月9日之前接管現政府的組織和預算，為新政府製定政策藍圖。對國務總理和內閣成員等人事聽證會對象進行檢驗和準備，也是交接委員會應該做的事情。也就是說，今後53天的交接委活動將決定尹錫悅政府的成敗。 交接委員長安哲秀就交接委員會的構成解釋說：「人選主要以相關領域的專業性為主。」大學教授出身者在24人中達到12人，在相關領域擁有豐富行政經驗的官員和民間專家也有多人入選。但是，由於以能力主義為主導，在性別、世代均衡人事方面留下了遺憾。在24名交接委員中，女性只有4名，僅占16.7%。當選總統尹錫悅在大選期間強調的能夠代表二三十歲一代的接任委員一個都沒有。今後交接委員會在加強專業、咨詢委員等實務人員時，應該積極考慮這一點。 現在的交接委員會要面對超越陣營和政派的超黨派課題。在美中、美俄之間的霸權競爭加劇的情況下，朝鮮的導彈挑釁攻勢正在進一步提高。克服新冠危機，恢復經濟活力也是當務之急。更何況，尹錫悅政府必須面對朝小野大的國會。如果朝野之間沒有緊密的溝通或協治，交接委員會製定的任何政策公約都很難見效。這也是此次交接委員會要集中力量製定朝野可以達成一致意見的超越黨派的國政計劃的原因。 接任委員們很有可能擔任新政府的要職，因此內部很有可能發生圍繞職位的心理戰或矛盾糾紛。過去，交接委利用交接委的身份，私自謀取利益或「作威作福」的行為也屢見不鮮。這不能不說是給國民對接管委的期待潑冷水的行為。如果內部綱紀如此崩潰，交接委員會的活動只能走下坡路。為了克服當前的國家危機，當選總統尹錫悅和交接委員長安哲秀一刻也不能放棄交接委員會的活動。不能失去只關註國民和大韓民國未來的初心。

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