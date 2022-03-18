“一定要擒住伊朗”，韓伊之戰引來23萬民球迷搶門票. March. 18, 2022 07:47. by 金東昱 creating@donga.com. 時隔3年，首爾世界杯體育場將再次迎來紅色的海洋。 韓國足協24日表示，截至17日下午3時，在首爾世界杯體育場舉行的2022卡塔爾世界杯亞洲區最終預選賽與伊朗隊的第9輪比賽共6.5萬張門票中，其中5.5萬張已售出。預計，剩余的2、3等席1萬多席將在比賽開始前售罄。 此次比賽的門票從銷售開始就出現了售罄的征兆。大韓足球協會從16日下午7時開始通過協會的新營銷平台“Play KFA”開始銷售門票。但同時，由于23萬人蜂擁而至，預售網站陷入癱瘓。爲了買到門票而登陸網站的粉絲們表示了不滿，最終協會還發表了道歉書。 2019年6月11日，與伊朗隊的友誼賽（6.0213萬名觀衆•1比1平）是最近一次有6萬名以上的觀衆進入首爾世界杯體育場的比賽。時隔3年多，在同一賽場與同一對手相遇，預計將創下自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來觀衆人數最多的紀錄。去年9月，卡塔爾世界杯亞洲區最終預選賽與伊拉克的比賽在首爾世界杯體育場舉行（0比0平）以無觀衆的方式進行。 已經連續10次確定進入世界杯決賽圈階段的韓國隊如果戰勝伊朗隊，很有可能占據A組第一的位置。但是韓國隊在與伊朗隊的曆史交鋒方面，以9勝10平13負處于劣勢。特別是韓國自2011年1月在亞洲足球聯盟（AFC）亞洲杯8強賽中獲勝（1比0）後，在7場比賽中以3平4負的戰績未能取得勝利，因此當天韓國隊能否“擺脫伊朗魔咒”也備受關注。

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