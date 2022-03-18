單日新增確診病例暴增，超過60萬人……死亡人數也最多，達429人. March. 18, 2022 07:48. by 趙建熙記者、李智雲記者 easy@donga.com,becom@donga.com. 韓國一天之內出現了超過62萬名的新冠確診患者。全球單日新冠確診患者哪怕有一次超過60萬人的國家，以前只有美國。由於確診患者劇增，單日新冠死亡人數也首次超過了400人。 疾病管理廳17日表示，截至當天零時，韓國新增新冠確診患者為62.1328萬人。這是加上前一天因系統錯誤而在統計中遺漏的7萬名確診患者的數值。除去他們，一天內確診患者為約55萬人。 這樣的確診規模，除了美國之外，在全世界都是史無前例的。據國際統計網站「我們世界數據」統計，各國單日確診患者最多的是美國，為138.2027萬人（1月10日），法國為50.2507萬人（1月25日），德國為40.1828萬人（2月16日）。自新冠疫情發生以來，韓國的單日確診病例數位居世界第二。 從人口對比確診比率來看，當天國內單日確診患者數在全世界只有少數國家經歷過。在美國，確診患者最多的日子也只是每100萬人中有4151人確診，而韓國為12032人，接近3倍。除了以色列（26186名）和荷蘭（22150名）以外，這是最高水平。 當天報告的新冠死亡人數也增加了429人。其中223人在死亡3天後才納入統計。死亡超過3周的人也有3人。中央防疫對策總部流行病學調查分析團團長李相元在當天的新聞發布會上表示：「隨著患者人數急劇增多和業務過重，（死亡者）申報被推遲。」 在這種情況下，政府正在苦思從21日開始適用的保持社交距離舉措。當初政府研究了將聚會人員從6名、營業時間到晚上11點延長至8名、營業時間到晚上12點等方案。但據悉，17日參加恢復日常支援委員會的防疫專家們對上述放松防疫的方案提出了反對意見。

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