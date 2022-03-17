文-尹首次會晤告吹，協治、團結的政治負擔進一步加重. March. 17, 2022 07:46. . 文在寅總統和當選總統尹錫烈原定於昨天舉行的午餐會晤告吹。青瓦臺在當天的會晤前4個小時表示：「實務協商尚未結束，因此決定重新製定日程。」尹錫悅方面也傳達了推遲會晤的消息，只表示，「雙方決定不公開其原因」。但雙方表示，將繼續進行實務層面的協商，重新確定會晤日期。 雖然政權交替時期新舊權力之間的矛盾不可避免，但像這樣事先預告的會晤突然告吹尚屬首次。大選結束後即將卸任的總統和即將就任的當選人見面祝賀當選，並承諾順利交接政權，雖然是例行活動，但也是體現我國政治民主成熟的指標。然而，此次從慣例性的第一步開始就出現分歧，暴露出感情上的裂痕，這不能不說是令人遺憾的事情。 雖然雙方沒有公開會晤告吹的理由，但可能是因為圍繞赦免李明博前總統和公共機關人事問題等各種議題存在分歧。會晤之前，青瓦臺和當選人方面每件事都展開了心理戰。當選人方面不管擁有赦免決定權的人意願如何，施壓赦免李明博。就任期末青瓦臺行使人事權一事，當選人方面要求事先進行協商，青瓦臺則針鋒相對地表示：「5月9日之前行使人事權是理所當然的。」對於當選人宣布廢除民政首席秘書室一事，青瓦臺也勃然大怒：「難道要把我們沒有做過的事情作為根據嗎？」 在矛盾如此表面化的情況下，如果文總統和尹當選人見面，可能會只是吵個臉紅。但是，順利交接等話題就足夠了，但雙方各自提出勝者的「行使權利」和依然如故的「國會權力」，展開自尊心之爭，最終導致了這樣的結果。由於會晤延期，雙方的政治負擔進一步加重。如果不能通過相互克製和關懷取得妥協的成果，我們的政治只能變得更加荒廢和冷漠。 3月9日大選的結果不言而喻。執政黨的失敗是對現政府的嚴肅審判。同時，微弱優勢取勝也要求在野黨謙虛。選舉結束後，無論是青瓦臺還是當選人，都決心團結與合作。但是退出的權力不回顧5年前的過去，進入的權力也沒有展望5年後的未來。這樣下去，不幸的總統歷史只會重演。

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