巴薩俱樂部財政困難越來越嚴重，官宣出售主場冠名權. March. 17, 2022 07:47. by 金東昱 creating@donga.com. 世界著名足球俱樂部西甲豪門FC巴塞羅那（巴薩）還有什麽可賣的嗎？球隊財政狀況不佳的巴薩甚至賣掉了最後剩下的自尊心—主場冠名權。 巴薩16日通過俱樂部網站表示“在體育及娛樂領域簽訂了戰略性的長期夥伴關系”，傳達了與世界最大音源流媒體服務企業“Spotify”簽訂新贊助合同的消息。根據此次合同，球員們將從下個賽季開始穿印有Spotify的球衣，爲期4個賽季。另外，主場諾坎普的名稱也將由Spotify使用。 以被冠名爲“Spotify諾坎普（照片）”爲條件，巴薩每年最多可獲得7000萬歐元（約950億韓元）。但是，目前還不知道Spotify將擁有諾坎普的冠名權到何時。 出售主場冠名權是很常見的事情。1973年，美國橄榄球隊布法羅野牛隊的主場更名爲“裏奇體育場”，這是出售主場冠名權的第一個事例。此後，職業棒球、職業足球、職業籃球等很多賽場爲了穩定的球隊運營，將主場冠名權賣給了企業等。 此前，巴薩自從1957年啓用諾坎普球場以來，從未添加過贊助商的名字。而此次出售主場冠名權說明球隊財政狀況惡化。巴薩已經兩次因爲財政困難而賣掉了自尊心。2013年巴薩在球隊114年曆史上首次在隊服上貼上了商業廣告。當時巴薩與卡塔爾航空公司簽訂了4年每年4500萬美元的贊助合同，並穿上了印有卡塔爾航空標志的球衣。巴薩從球隊成立初期開始就沒有在隊服上刊登盈利法人廣告。這是通過足球對社會做出貢獻的理想得到實現的結果。此前很多球隊爲了穩定運營，將企業廣告加入到隊服上時，只有巴薩沒有這樣做。那是球隊的悠久傳統和自豪感。2006年球隊首次在隊服上挂上了聯合國兒童基金會的廣告。但是決定把球隊收益的0.7%捐贈給聯合國兒童基金會，這是公益廣告。 去年，球隊當家球員裏奧內爾•梅西（巴黎聖日耳曼隊）的出走更是對巴薩球迷造成了很大的衝擊。巴薩無法承受每年獲得1688億韓元巨額年薪的梅西。現在巴薩隊既沒了自豪感，也沒有梅西，也沒了主場的名稱。雖然要用成績報答，但是巴薩目前只在西甲聯賽排名第三，和老對手皇家馬德裏之間的積分差距十分懸殊。而且球隊也沒能進入歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽淘汰賽，在歐羅巴聯賽也陷入了16強中被淘汰的危機（首回合主場0比0）。這就是曾經風靡世界的世界頂級球隊的現狀。

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