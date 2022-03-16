“韓國選手禹相赫最有希望獲得跳高冠軍”. March. 16, 2022 07:55. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國跳高的招牌選手禹相赫（26歲•國軍體育部隊）將在跳高項目上首次挑戰世界錦標賽獎牌。 15日，國際田徑聯合會（WA）通過網站預測了將在塞爾維亞貝爾格萊德舉行的世界室內田徑錦標賽冠軍候選人，並將男子跳高項目的禹相赫登在了主頁上。國際田聯表示：“目前禹相赫的實力最強。繼（2008年冠軍）穆塔茲•艾薩•巴爾希姆（卡塔爾）之後，禹尚赫將成爲第二個亞洲世界冠軍或獎牌得主。” 在一天前國際田聯公開的最終參賽名單中，禹相赫是韓國選手中唯一進入世界室內田徑錦標賽的選手。這是繼2012年伊斯坦布爾世錦賽女子跨欄60米比賽的韓國女子跨欄傳奇人物李妍京（41歲•退役）之後，時隔10年再次有韓國選手進入田徑世錦賽。 禹相赫是名副其實的跳高強者。去年參加2020年東京奧運會男子跳高比賽的禹相赫以2米35的成績名列第4位。同時這一名次也刷新了韓國男子跳高記錄（之前是李鎮泰保持的2.34米•1997年）和韓國田徑跑道及場地奧運會曆史最好成績。 雖然一年時間 過去了，但禹尚赫的氣勢依然如故。上月在捷克胡斯托佩齊舉行的世界田徑室內巡回賽上，他以2米36的成績再一次刷新了韓國紀錄，並奪得了冠軍。此時，禹相赫創下的紀錄相當于本賽季男子跳高世界第一好成績。 在參加此次比賽的選手中，在今年賽季的室內比賽中禹相赫是唯一一個跳過2.30米高度的運動員。除禹相赫外，今年有5名選手創下了2.30米以上的成績，但他們不會出戰此次比賽。在參賽選手中，排在禹相赫之後的第二位是歐洲室內田徑錦標賽第三名得主托馬•卡穆阿（比利時•2.27米）。如果說東京奧運會金牌得主詹馬科•坦貝裏（30歲•意大利）通過此次大賽參加今年賽季的首次室內大賽是一個變數，那麽確實是一大變數。 禹相赫參加的男子跳高決賽將于20日下午6時45分開始。

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