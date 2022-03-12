針對西方製裁，俄羅斯禁止出口谷物和化肥等200多種產品. March. 12, 2022 07:22. by 開羅=常駐記者 黃泰浩、金炯敏記者 hsh0330@donga.com,kalssam@donga.com. 彭博社當地時間10日報道說，針對經濟製裁，入侵烏克蘭的俄羅斯禁止在年底前出口200多種俄羅斯產品。針對韓國等被指定為「非友好國家」的國家，俄羅斯禁止出口木材，還中斷了在俄境內的專利權保護。 據彭博社報道，禁止出口的對象包括技術、通信、醫療設備、農機、鐵等。谷物、化肥、白糖也是禁止出口的對象。 俄羅斯還禁止向被指定為非友好國家的48個國家出口木材。據悉，在國內木材市場上，俄羅斯產木材占20%左右，因此短期內價格暴漲不可避免。韓國政府表示，由於俄羅斯公布的禁止出口商品具體名單尚未出爐，因此不確定性正在加大。不過，產業通商資源部相關人士表示：「如果能源、稀有金屬等原材料不包括在禁止出口產品內，對韓國影響有限。」 俄羅斯政府中斷了對非友好國家國籍或在非友好國家經營的企業等在俄羅斯當地的專利權保護。美國《華盛頓郵報》報道說：「俄羅斯可以繼續使用從俄羅斯大量撤出的麥當勞等品牌。」 據路透社10日報道，美國總統拜登決定取消對俄羅斯的最惠國關稅優惠等，中斷與俄羅斯的正常貿易關系。

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