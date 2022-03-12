尹錫悅會見美中駐韓大使……習近平致賀電「有意秉持建交初心」. March. 12, 2022 07:23. by 張寬錫 jks@donga.com. 韓國當選總統尹錫悅在當選第二天的11日接連接見了中國駐韓大使和美國駐韓臨時代辦，開始了外交活動。 尹錫悅當天上午在首爾市汝矣島國民力量黨黨部會見中國駐韓大使邢海明，並收到了中國國家主席習近平的當選賀電。習近平在賀電中表示：「對當選總統表示誠摯的祝賀和溫暖的祝願。」他還說：「今年是韓中建交30周年，對兩國關系具有重要意義，」「願（同韓方）秉持建交初心，深化友好合作，推動中韓戰略合作夥伴關系行穩致遠，造福兩國和兩國人民。」 尹錫悅對邢海明評價道：「從在檢察機關的時候開始，韓中司法合作的事情就很多，從那時開始就見到了邢大使，」「韓中建交對兩國國民起到了很大的幫助，對經濟發展也有幫助。」邢大使回應稱：「雖然現在是第三大貿易國，但明後年可能會成為第二大貿易國，」「是不可分割的鄰居。」 尹錫悅當天下午還會見了美國駐韓大使館臨時代辦德爾·科索。他在面談中表示：「韓國唯一的同盟國是美國，」「因為是約定用鮮血守護彼此安保的國家，所以應該重新確立與之相符的關系。」他還說：「非常感謝美國總統拜登給我打電話祝賀我當選。」 德爾·科索表示：「韓美兩國在韓國戰爭的戰場上結下了血盟，由此構建了最堅固、最靈活、最穩固的同盟關系，」「美國駐韓大使館的所有職員都將與新政府緊密合作，進一步擴大兩國的同盟關系。」

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