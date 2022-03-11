烏克拉總統夫人主導社交媒體反戰輿論……「國民英雄」聲名鵲起. March. 11, 2022 07:46. by 李恩澤 nabi@donga.com. 不屈服於俄羅斯的侵略和暗殺威脅，強調誓死抗戰意誌……絲毫不亞於受到全世界關註的烏克蘭總統澤連斯基（44歲），他的同齡夫人葉連娜女士也成了國民英雄。她在照片墻（Instagram）和臉書分別擁有240萬名和14萬名「追隨者」，在上個月24日戰爭爆發後，在社交媒體上時時刻刻上傳揭露戰爭慘狀的照片和視頻，發布鼓勵國民、呼籲世界支援的信息，主導反戰輿論。 美國有線電視新聞網（CNN）10日報道說：「沒有比她的網絡帖子更明確地告知戰爭的真相了。她正在集中精力為烏克蘭的生存而戰鬥，」認為葉連娜得到了全世界的支持。英國《每日電訊報》也稱贊她為「烏克蘭的秘密武器」。 葉連娜8日在用烏克蘭語、法語、德語、英語、俄語等5種語言發表的公開信中寫道，「這次戰爭是對烏克蘭平民的大規模屠殺。孩子們正在死去」，對俄羅斯進行了譴責。 葉連娜在上世紀90年代中期高中時期認識了澤連斯基，並於2003年結婚。她還曾在製作公司「Cvartal95 Studio」擔任電視編劇。該製作公司製作了澤連斯基主演的電視劇《國民的鐘》。憑借平凡的教師成為總統、鏟除腐敗的該電視劇的人氣，澤連斯基2019年登上了實際權力寶座。丈夫執政後，葉連娜致力於改善學校供餐、兩性平等運動等。澤連斯基夫婦育有女兒奧萊克桑德拉（18歲）和兒子基裏洛（9歲）。 葉連娜在2019年接受美國時尚雜誌《時尚（vogue）》采訪時表示，「丈夫第一次說要當總統時，心裏並不只是高興」，因為她知道家人的生活會徹底改變，會經歷怎樣的困難。據悉，目前她與丈夫分開，帶著兩個子女躲到某處避難。澤連斯基在戰爭爆發後也表示，「俄羅斯的第一個目標是我，第二個目標是我的家人」，擔心妻子和孩子們的安危。

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