時隔10年的交接委員會，當務之急是以現實診斷消除公約泡沫. March. 10, 2022 07:57. . 第20屆總統當選人將在5月10日就任之前成立總統職務交接委員會，以進行國政交接。5年前，文在寅總統因朴槿惠前總統遭彈劾而通過補缺選舉當選，在沒有交接委員會的情況下直接就任，因此，通過此次大選，交接委員會時隔10年再次復活。當選人將在今後2個月內領導交接委員會，準備新政府出臺，但擺在大韓民國面前的內外強烈挑戰卻不允許他們享受當選的喜悅。 交接委員會的構成和運營是展望未來5年國政藍圖的晴雨表。一般在確定當選後2~3周後組成的交接委員會在總統任期開始後可以存續到30日，因此2~3個月內將起到國政核心課題選定、政府組織改編、遴選國務總理和國務委員等新政府的助產士作用。因此，堅實的交接委員會活動才能超越新政府的起跑線，保證任期5年的成功。 就像選舉和國政不同一樣，交接委員會並非選舉團隊。與在激烈的對立中提出差異性的選舉不同，國政的基礎不是一半的支持者，而是團結全體國民的統合藍圖和公平的人選。其出發點應該是正確掌握我們面臨的諸多挑戰和危機真相的現實診斷。只有在這種現實認識的基礎上，先消除民粹主義公約和理念偏向性口號，才能立即重新設計就任100天乃至任期內實現的課題。 為此，從接任委員會的人選開始，就不應該以論功行賞，而應該以能力為中心，適時啟用。大選陣營出身的以自己為主的人選，無論是現實診斷還是國政設計，都註定會失敗。昔日的親信和新的實權人物之間發生權力鬥爭，而且因不成熟的政策泛濫，到處出現裂痕，歷屆政府接管委的種種失敗案例將成為反面教材。這就是當選人應該盡快將興奮和狂熱拋在腦後，考慮組建和運營交接委員會的原因。

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