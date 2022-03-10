超越的世界. March. 10, 2022 07:57. . 世界上有不能兩立的東西。就像生與死、白天與夜晚、勝者和敗者一樣。比利時超現實主義畫家雷內•馬格利特的想法卻不同。他經常在一個畫面上同時畫出具有反對屬性的對象。他的晚年代表作《光之帝國》也同時存在白天和夜晚。畫家爲什麽畫了這樣的畫呢？ 出生于比利時的馬格利特曾在巴黎和布魯塞爾活動，是超現實主義運動的先驅者。美術大學畢業後作爲商業美術家活動的他，抽空畫了印象主義、未來主義、立體派畫風的畫，積累了經驗。但在1920年接觸喬治•德基裏科的畫作後，他轉向了超現實主義畫家。他的畫的特點是，將日常事物以意想不到的大小和方式並置在一個畫面中，引起好奇心。這幅畫是他從1948年開始到去世爲止埋頭約20年的《光之帝國》系列作品之一。在有樹木的安靜住宅區的夜景上描繪著白天的藍天。白天和夜晚並存的世界！這是現實中不可能出現的風景。即便如此，夜晚的城市和白天的天空也有連接紐帶。窗內散發的光和街上的路燈燈光與畫外某處的太陽光相連。馬格利特以同樣的主題共制作了27件作品，其中一件在3月2日的倫敦蘇富比拍賣會上以7795萬美元售出。這是他作品中的第二高拍賣價格。 馬格利特的畫作將欣賞者帶入超越時間、理念和常識的世界。他的畫中白天和夜晚、光明和黑暗、自然和人工、希望和絕望共存。在現實中絕對不能兩立的東西和平地融合在一起。雖然超現實，但也是理想的世界。直到死爲止一直鑽研這個主題的馬格利特最終沒能完成最後一部作品，閉上了眼睛。也許是因爲沒有這樣的超越性的世界，所以夢想了一輩子。

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