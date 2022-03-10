三星隊王牌投手元泰仁：“金廣铉出來吧”. March. 10, 2022 07:58. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “獅子隊長”說：“心情很複雜。”但是“獅子寶寶”自信地表示“已等了很久”。 這是聽到“KK”金廣铉（34歲•SSG）重返韓國職業棒球聯賽的消息後，三星隊主教練許三榮和該隊“本土王牌”元泰仁（22歲•照片）的反應。許教練歎氣說“這可能是不容易的賽季”，相反元泰仁卻只等著與金廣铉展開對決的日子。 元泰仁8日在接受《東亞日報》的電話采訪時說：“能與在美職棒大聯盟中取得成功的大前輩展開對決，其本身就是一種榮幸”，“如果展開對決，一定會取得勝利。”元泰仁還是新人的2019年，金廣铉也曾效力于KBO聯賽，但兩位投手從未以先發投手的身份展開過對決。 元泰仁以4勝8負、平均責任失分4.82的成績結束了自己的第一個賽季。與17勝6負、平均責任失分2.51的金廣铉相比，成績非常寒酸，但在當年6月9日的文鶴客場比賽中，他在與SK隊（現SSG）作爲“冠軍秘密兵器”引進的索薩（37歲•多米尼加共和國）的首發對決中取得了勝利。當天，三星隊憑借元泰仁的5局無失分投球，以9比0獲勝，從而擺脫了面對SK隊7連敗的陰影。 此後經過2年多的時間，元泰仁成爲了聯賽中數一數二的投手。隨著肌肉力量的增強，其快球的平均時速從2019年的139.9公裏增加到了144.4公裏，增加了近5公裏。當然，成績也有所上升。元泰仁去年取得了14勝7負、平均責任失分3.06的成績。賽季中途還佩戴了成爲了國家代表，踏上了2020年東京奧運會的舞台。 去年主要投出快球（46.2%）和變速球（29.7%）的元泰仁計劃在本賽季進一步提高滑行曲線球（17.2%）的運用率。滑行曲線球也是幫助金廣铉在KBO聯賽中取得136勝（77負）的占比較大的球種。 爲了在非賽季期間能夠使用更快、變化更大的滑行曲線球，致力于“投球設計”的元泰仁表示：“現在還沒達到100%，在剩下的時間裏，在側彎的同時，還要努力完成向下彎，投出讓對方擊球手難以預測的球。” 元泰仁在去年的第一名爭奪戰中，雖然在6局內共抓獲8個三振，但送出1非責任失分，成爲失敗投手。三星隊也將常規賽第一的位置讓給了KT隊。本賽季爲了不失去常規賽排名第一的位置，並在與金廣铉的交手中取得勝利，元泰仁將再次投出斜握的球。

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