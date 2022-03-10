一天確診34.2446萬人，創「歷史最高紀錄」……醫療界認為「3月底4月初面臨最大危機」. March. 10, 2022 07:58. by 金素英記者、柳根亨記者 ksy@donga.comnoel@donga.com. 新冠疫情的流行情況連日惡化。隨著9日新增確診患者增至34萬人左右，其規模正在劇增，遠遠超過政府的預測。醫療界認為，預計本月末和下月初危重癥患者還會增加，醫療體系將面臨危機。 ●增速比政府的預測更快 據疾病管理廳9日透露，截至當天零時，一日新增確診患者為34.2446萬人，比前一天劇增了約14萬人。這是自新冠病毒在國內流行以來最多的一次。一日新增確診患者在反映周末期間減少的檢查量的周一和周二較少，從周三開始有增加的傾向。但是，即使考慮到這一點，這一數字也是一周前的2日（21.9224萬名）的1.6倍。 目前新冠病毒的流行增加趨勢比防疫當局的預測更大、更快。防疫當局2月28日預測的9日新增確診患者人數為23萬人。實際上比這個多出約11萬人。當局還預測，每天新增確診患者最多的頂點為35.4萬人，並預測其時間為本月12日至15日。這個時間點也在提前。從最近政府接連放寬防疫措施後確診患者增加的趨勢來看，頂點規模也很有可能進一步擴大。 ●殯儀館、火葬場處於「飽和狀態」 完全主導韓國新冠流行的奧密克戎變異病毒的傳播力比其他變異病毒快，但重癥化率和致命率低。但是隨著確診患者整體人數的增加，與此成正比的危重癥患者和死亡人數也在迅速增加。截至9日零時，危重患者達1087人，連續兩天超過1000人。當天死亡人數為158人，一周之中始終是三位數。最近一周（3日~9日）內發生的死亡人數達1174人。 受新冠死亡人數劇增的影響，首都圈部分地區的殯儀館和火葬場處於飽和狀態。8日因新冠疫情失去父親的林某（54歲）說：「聽說首爾市內的殯儀館沒有位置，（父親去世後）過了一天才開始葬禮程序。」他還說：「聽說首爾和京畿地區的火葬場也爆滿，需要等5天以上。雖然父親生前說過『葬禮要節儉舉行』，但沒辦法，只能舉行6天（而不是3天）葬了。」首爾的A大學醫院相關人士也表示：「因為沒有空間而不能安排殯儀的情況，每天有20人，」「再加上火葬場上的等待，從一周前開始3天葬變得困難，所以基本都是進行4~6天葬。」 ●「3月底4月初」是危機 醫療界擔心，從本月末到下月初，醫療體系將面臨危機。在確診患者人數達到頂點後，大約有兩周左右的時間差，由此可以認為，危重癥患者增加的時間就是這個時候。 當局的立場是，即使目前1000名左右的危重癥患者增加到2500名，也可以承受，但醫療現場的聲音卻不同。嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴重植（音）表示：「目前，有些醫療機構引進ECMO（人工心肺裝置）或人工呼吸器等治療設備並不順利，隨著醫護人員感染的增加，看護患者的人力正在進一步減少。」他表示：「雖然政府準備了2700個左右的重癥病床，但考慮到這些情況，很難認為這些病床都是可以運營的。」嘉泉大學醫學院預防醫學科教授鄭在勛（音）強調：「應該比現在更積極地使用新冠口服藥物，減少病情惡化為重癥的患者。」

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