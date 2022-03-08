只有取消「聖誕老人競選公約」，才能看到挽救經濟的總統. March. 08, 2022 07:53. . 俄羅斯入侵烏克蘭後，全世界迅速陷入新冷戰之中。美國繼高強度金融製裁之後，又研究了禁運俄羅斯產原油的措施，西方與俄羅斯的沖突程度達到了最高潮。繼美中之後，美俄之間的矛盾也全面爆發，韓國再次面臨外交安保的考驗。 當前國際局勢因現代史上史無前例的因素而動蕩不安。不惜進行核電站攻擊的俄羅斯甚至威脅核戰爭，正在狂奔。其影響不僅擴散到全世界的安全領域，還擴散到經濟、社會等全方位領域。俄羅斯和中國很有可能更加密切，動搖以美國為中心的自由主義國際秩序。與此相對應，與開始糾集反華、反俄聯盟的美國發生沖突的可能性也越來越大。朝鮮趁混亂之機，僅今年就發射了9次導彈，不斷提高挑釁水平。核開發與洲際導彈的發射也將重新開始。 對此，韓國目前的外交能力和安保態勢令人擔憂。從核心同盟美國的信任開始，在過去的5年裏不斷動搖，韓日關系跌至最糟糕的水平。在以「四方機製」和「五國聯盟」為核心的印度太平洋地區的反華聯合戰線上，韓國正面臨跳過的危機。有評價稱，由於韓美聯合軍事演習的接連縮減和延期，韓美聯合防衛能力也大幅減弱。不管兩名總統候選人是誰當選，都要克服現政府的這種失敗，引導對外政策。 李在明和尹錫悅兩名候選人分別以「和平」和「通過力量的威懾力」為由，主張自己是合適的人選。但是在候選人的公約中，也有不少實際履行起來不容易或不具體的內容。李在明提出的「實用外交」稍有不慎就會成為受到美中俄雙方冷落的「危險的走鋼絲外交」。提出對朝鮮先發製人打擊論的尹錫悅的強硬基調有可能從初期開始就引發南北緊張局勢和關系僵化。尹錫悅對於薩德的追加部署也沒有給出部署效果、場所、時間等具體答復。 外交安保公約與兩名候選人競相提出類似公約的其他領域不同，在接近方式上存在明顯的差異。根據選擇哪一方，結果會大不相同。不僅是朝鮮，如何實施與美國、中國、俄羅斯、日本的四強政策，與韓國的安保直接相關。仔細分析這些公約的大方向和細節內容，是掌握韓半島命運的選民們的責任。

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