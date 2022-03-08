3•9大選在即，確診患者也將親自將投票紙放入投票箱. March. 08, 2022 07:53. by 李潤泰記者 oldsport@donga.com. 爲了防止在3•9大選事前投票中再次發生史無前例的大混亂，中央選舉管理委員會決定在大選正式投票當天即9日，讓新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的確診、隔離者以與普通選民相同的方法進行投票。因此，確診患者和隔離者將從9日下午6時開始，不在臨時投票所，而是在正式投票所進行投票，並親自將自己的投票用紙放入投票箱。 選管委7日上午召開緊急全體會議，決定了上述確診、隔離者的投票進行方式。選管委表示：“確診患者等將在下午6點以後，等普通選民結束投票並全部退場後，在相關投票所以與普通選民相同的方式投票。”在5日的預先投票中，確診、隔離者必須在臨時記票處記票，然後將投票紙交給選舉事務員。確診、隔離者投票時間爲9日下午6時至晚上7時30分。 自5日大混亂以後，首次露面的中央選舉管理委員會委員長盧正熙當天也沒有表明其他立場。取而代之的是，選舉管理委員會通過以“全體選管委委員”名義的報道資料表示：“造成混亂，給國民帶來不便，深感抱歉。”

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