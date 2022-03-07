以統計和經濟爲基礎看世界. March. 07, 2022 07:44. . “爲了合理研究法律，今天的法律家會尋找法典和主要判例，但未來的法律家將會是掌握統計學和經濟學的人。”―小奧利弗•溫德爾•霍姆斯 出自1897年哈佛評論論文《法律之路》中 這是20世紀初擔任美國聯邦大法官的奧利弗•霍姆斯（1841~1935年）在法學學術雜志上寫的文章。再過100年，這一預言在很大程度上正在具體化。利用數據的分析在整個社會現象中已經日常化，法律領域也不例外。最近，隨著對人工智能的關注增加，對提高法律領域數據利用率的方案的苦惱也在加深。 爲了基于數據的分析或人工智能技術的應用，統計分析將成爲基本的出發點。另外，在對社會現象的分析中，經濟學的接近是非常重要的方法論之一。在現代經濟學中，以數據爲基礎的實證分析被認爲是必須的。 從韓國社會來看，霍姆斯的主張可以被重新诠釋爲法學，更廣義上講，以社會現象爲對象的學問應該具有實事求是的態度。對于學問來說，建立良好的理論框架非常重要，但這種理論是否適當地反映現實，需要持續、反複地確認。另外，還應反映已掌握的現實，繼續完善理論。特別是考慮到積極利用數據的當今科學技術的變化趨勢和以此爲基礎的社會經濟體系的變化，實事求是的實證態度無論怎麽強調其重要性也不爲過。 未來是由現在的我們創造的。爲了正確描繪我們所希望的未來，必須以統計和經濟爲基礎掌握目前的現實情況。

한국어