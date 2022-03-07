偏偏在這種時局下…俄羅斯拘禁美國女籃明星. March. 07, 2022 07:44. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 入侵烏克蘭的俄羅斯拘留了美國女子職業籃球（WNBA）明星布蘭妮•格裏娜（32歲•照片）的事實被曝光後，引起了爭議。 據美國《紐約時報》（NYT）6日報道，俄羅斯海關當局上月拘留了WNBA的一名球員。理由是該球員在莫斯科謝列梅捷沃國際機場行李檢查過程中被發現攜帶了印度大麻油（大麻濃縮液）。雖然海關沒有公開該球員的名字，但一起公開的行李檢查視頻中確認了是格裏娜。在俄羅斯，運輸毒品犯罪最高可被判處10年監禁。 格裏娜被拘禁的消息傳出後，部分外媒推測，這是對美國加強對俄制裁的抗議。由于此次事件，美國等西方國家決定，在國際銀行間通信協會（SWIFT•Swift）經濟網中排除7家俄羅斯銀行，加大制裁力度。對此，俄羅斯總統弗拉基米爾•普京5日（當地時間）表示：“目前實行的制裁幾乎等同于宣戰。” 格裏娜是曾7次進入WNBA全明星賽的美國代表性中鋒。在2013年的新秀摘牌大會中，她以第一輪第一名（選秀狀元）的身份被菲尼克斯水星隊選中，第二年就帶領所屬球隊獲得了WNBA總冠軍。她在2016裏約熱內盧奧運會和2020東京奧運會上作爲國家代表表現活躍，均拿到了金牌。她在WNBA休賽期效力俄羅斯女子職業籃球隊UMMC葉卡捷琳堡俱樂部。 格裏娜被拘禁的事實曝光的6日，菲尼克斯在俱樂部社交網絡服務（SNS）賬號上表示：“正在留意俄羅斯方面的情況，並一直與格裏娜的家人保持聯系。”該帖子下面有200多條粉絲留言，稱“祈禱格裏娜安全回國”等。

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