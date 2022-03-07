「我要和普京戰鬥」……海外6萬名烏克蘭人回國. March. 07, 2022 07:45. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 「俄羅斯總統普京是『第二個希特勒』。我一定會把他趕出去的。」 這是（當地時間）5日在波蘭東南部梅地卡邊境檢查站辦理前往烏克蘭入境手續的40多歲烏克蘭男子奧萊格的吶喊。住在西部利比烏的他在2月24日俄羅斯入侵祖國後逃到了波蘭，但為了再次回到波蘭戰鬥，當天來到了邊境檢查站。隨著像奧萊格這樣的人增加，當天檢查站等待入境手續的車隊達到了2公裏。 在梅地卡附近的普舍米西爾中央車站，前來乘坐火車前往烏克蘭的人也絡繹不絕。當天下午4點出發的列車上，也看到10多個火車車廂裏擠滿了人。除了要參戰的男性之外，還有很多人為了運送救濟品而要返回烏克蘭。 烏克蘭國防部長列茲尼科夫當天表示：「為與俄羅斯軍隊戰鬥而從外國回國的男性有66224人。」他說：「很多人想要保衛國家。我們是無敵的。」英國廣播公司（BBC）報道稱，普京總統雖然希望速戰速決，但由於烏克蘭人頑強抵抗，正在苦苦掙紮。 烏克蘭總統澤連斯基表示：「在進攻後的10天裏，共有1萬名俄羅斯軍人死亡。」他斥責道：「大部分死亡者都是18~20歲，也不知道為了什麽而戰鬥。」他指責，因為普京政權的野心，俄羅斯人犧牲慘重。他強調，首都基輔等主要城市沒有被俄羅斯攻陷，烏克蘭軍隊仍保持著控製權。

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