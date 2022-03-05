李和尹都承諾「團結政府」……要拿出不是空話的藍圖來. March. 05, 2022 07:46. . 共同民主黨總統候選人李在明、國民力量黨總統候選人尹錫悅都主張成立「團結政府」。李在明昨天表示：「將繼續推進超越理念和陣營的實用型國民團結政府。」尹錫悅在與安哲秀的單一化協議中表示：「將通過面向未來、改革性的國民團結政府，使所有國政運營恢復正常。」團結政府似乎成了此次大選的話題。 李在明首先提出了團結政府論。這很大程度上是為了突破尹錫悅與安哲秀的單一化趨勢。這是其選舉戰略的一環，目的是讓安哲秀脫離單一化格局，通過包括正義黨候選人沈相奵在內的團結政府藍圖，來孤立尹錫悅。尹錫悅以與安哲秀的單一化成功為契機，宣布政權更叠和組建國民團結政府，也是出於同樣的原因。作為李在明針對自己的包圍戰略的應對之策，他提出了團結政府。 在一直受到「缺乏未來討論和時代精神」批評的此次大選中，即使從現在開始出現團結政府的火熱競爭，也是值得肯定的。事實上，此次大選被整理成李在明與尹錫悅的對決格局，無論誰當選，都只能成為「半邊天」的總統。政界和國民分成兩派，陣營對決更加激烈。這就是為什麽不管選舉戰略與否，從相生和協治的角度出發，一定要實現團結政府的原因所在。 雖然嘴上說得還不錯，但兩名候選人如何實現團結政府，仍然令人無法把握。李在明不僅向安哲秀、沈相奵，還向我們共和黨的趙源震候選人提議了聯合。不知道他會用什麽樣的哲學和價值團結各種勢力，在內閣中布陣來運營國政。如果尹錫悅在大選結束後與國民之黨合並，那麽與安哲秀方面的「聯合政府」的說法能否成立，與李在明所說的「團結政府」有什麽不同，尚不清楚。 歷屆總統每次大選都高呼「團結總統」，但都只是一句空話。這次出現了「團結政府」的概念。不能再停留在好聽的辭令上。在剩下的大選期間，如何實現責任總理製、如何啟用超越陣營的人才、如何反映在野黨或在野黨人士的意見等，希望關於團結政府、團結內閣能拿出更加明確的藍圖，得到選民們的判斷。

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