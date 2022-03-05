美國將韓國排除在對俄出口管制對象之外. March. 05, 2022 07:47. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 美國爲控制對俄羅斯出口而出台的“海外直接産品規則（FDPR）”適用豁免國中包括韓國。半導體、電腦等適用美國FDPR的産品今後在韓國企業向俄羅斯出口時，無需得到美國政府的許可，只要得到韓國政府的許可就可以了。 韓國産業通商資源部通商交涉本部長呂翰九當地時間3日在華盛頓會見商務部和白宮當局者後表示：“已經（與美國方面）達成協議，將韓國納入FDPR免除對象國。”美國商務部最早將于4日在官報上公布兩國的協議。 FDPR是利用美國技術或軟件制造的産品，即使是在非美國國家生産，也視爲美國産，在出口俄羅斯之前必須得到美國許可的制裁措施。 若想向俄羅斯出口由美國管制出口的57種適用FDPR的産品，必須得到美國政府的許可。但是，由于此次免除措施，控制的主體從美國變成了韓國政府。呂本部長解釋說：“如果（不包括免除對象國）美國對所有國家進行（控制），所以各方面都不確定，從企業的立場來看，行政費用和時間也花費比較多。” 國內企業的混亂仍在持續。因爲俄羅斯航空及海運物流已經受阻，實際上出口之路已經消失。包括世界第一、第二大船運公司MSC和馬士基在內，日本ONE、法國CMA CGM等世界主要船運公司都表示，將中斷包括俄羅斯進港在內的所有對俄海運業務。國內最大的集裝箱船公司HMM也在討論中斷俄羅斯航線運行的方案。 據韓國貿易協會截至3日統計的《烏克蘭事態緊急困難受理現狀》顯示，在302件受理事項中，繼貨款結算（56.2%）困難之後，遭遇物流（31.1%）困難的事例最多。

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