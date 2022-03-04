智能手機、汽車、洗衣機被排除在對俄出口管制範圍之外. March. 04, 2022 08:03. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 美國決定將智能手機、汽車、洗衣機等消費品排除在限制對俄羅斯出口的“海外直接産品規則（FDPR）”適用對象之外。截止到本月26日，企業即使適用FDPR，也可以向俄羅斯出口相關産品。 韓國産業通商資源部3日表示，與美國商務部産業安全局（BIS）協商後得到了上述答複。産業部相關人士表示：“美國商務部表示，智能手機等原則上是以消費者爲對象的消費品，如果不向軍事相關用戶出口，可以看作是（適用FDPR）例外。” 也就是說，韓國的主要出口品種智能手機、汽車、洗衣機等即使沒有得到美國的出口許可，也可以出口到俄羅斯。FDPR是利用美國技術或軟件制造的産品，即使是在非美國國家生産，也視爲美國産，在出口俄羅斯之前必須得到美國許可的制裁。 對于FDPR適用緩期期限，美國商務部解釋說：“對于適用FDPR的商品，承認生效30天後的3月26日裝船部分適用FDPR的緩期適用。”另外，韓國企業向俄羅斯的子公司出口零部件時，可以通過個案審查予以許可。在海外的韓國企業子公司向俄羅斯子公司出口時，同樣要接受個案審查。 但是在韓國被列入FDPR免除國之前，部分出口可能會受阻。政府正在與美國進行協商，使其被列入FDPR免除國名單。政府相關人士表示：“可能需要一兩個月的時間。”但是，即使韓國被列入FDPR免除國，適用FDPR的産品也要得到韓國政府的出口許可。

한국어