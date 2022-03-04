前景不明的選舉前夕，最後階段的單一化，因此需要舉行決選投票. March. 04, 2022 08:04. . 國民力量黨和國民之黨的總統候選人尹錫悅和安哲秀昨天宣布單一化。截至當天淩晨，兩名候選人舉行了2個半小時的會談，並表示：「此次單一化是屬於國民、依靠國民、為了國民的單一化，」「作為打造更好的大韓民國的起點，為了實現政權更叠即『更好的政權更叠』，決心齊心協力。」安哲秀在宣布支持尹錫悅的同時辭去了總統候選人。大選結束後，兩黨還將推進合並方案。 此次單一化是在4、5日即將舉行兩天事先投票的前一天實現的。距離正式投票只剩6天。當天以後實施的新輿論調查也將被禁止公布。總而言之，隨著在「前景不明期間」開始之際，被認為是最大變數的單一化得以實現，大選版圖將更加動蕩。兩名候選人表示：「深信不疑，完美的政權更叠將會實現。」李在明候選人說：「政治似乎是政治家在做，但實際上是國民在做，」「相信歷史和國民。」 此次單一化會對大選結果產生什麽樣的影響，還有待觀察。選民們的判斷也會根據對選舉有利或不利而造成的利害計算和政治工程學層面，還是為了國家未來的「價值連帶」層面而有所不同。只是直到前一天，圍繞單一化決裂的責任還展開了激烈的攻防戰，到了進入倒計時才以全盤押上的形式達成協議，這一過程是否妥當，還是個疑問。安哲秀自己一直高喊「單一化計時結束」「跑完全程」等口號，因此選民們也多少有些不知所措。 由於事先投票用紙是在現場印刷的，因此可以標識「退選」，但由於正式投票用紙已經印刷完畢，所以投票站外將貼出退選通知。創下了在如此之晚的時間裏實現總統候選人單一化的新紀錄。單一化是歷屆選舉前一直起到巨大變數作用的常態話題。現在需要防止這種混亂的製度性裝置。 總統決選投票製可以成為替代方案。如果第一輪沒有過半數的得票者，在決選投票中決出最終勝者，那麽第三地帶的候選人也可以在不陷入單一化和死票爭議的情況下提出自己的政策藍圖，對確保最終勝利者的國政動力也會有所幫助。然而，每次大選時都會出現實施決選投票製的主張，但選舉結束後就不了了之。執政黨已經將實施決選投票製定為黨論，安哲秀也強調了必要性。希望國民力量黨也能盡快確定黨論。

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