俄羅斯連醫院也發動攻擊……拜登：「俄將付出代價」. March. 03, 2022 07:55. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 烏克蘭情報部門當地時間2日表示，俄羅斯軍隊將空降部隊滲透到烏克蘭第二大城市哈爾科夫並攻擊了醫院。前一天，首都基輔附近吉托米爾的醫院等居民區和基輔附近另一個地區的婦產科醫院也遭到了導彈攻擊。瞄準民間設施的狂轟濫炸導致兒童等民間人員傷亡。 烏克蘭安全局2日上午表示：「俄軍空降兵們滲透到哈爾科夫，攻擊了軍隊醫療院。」繼前一天包圍哈爾科夫、大規模轟炸平民居住地區和中心地區州政府大樓等之後，俄又滲透特種部隊，攻擊了傷兵等正在接受治療的醫療設施。俄軍當天還轟炸哈爾科夫的油庫，引發了大型爆炸和有毒氣體。 俄軍對基輔和附近城市民間設施的轟炸也接連不斷。俄羅斯1日上午瞄準並轟炸了基輔電視塔，造成5人死亡，烏克蘭國營電視臺也陷入癱瘓。當晚10時左右，吉托米爾的居民區遭到巡航導彈攻擊，醫院和10個建築物被破壞，至少造成2名平民死亡。在距離基輔50公裏的博羅斯卡，俄軍的轟炸也破壞了2棟公寓。聯合國人道主義事務協調辦公室1日表示，截止到2月28日，因俄軍的攻擊，包括13名兒童在內，共有142名平民死亡。 美國等西方國家擔心，俄羅斯改變為推翻烏克蘭政府而向首都基輔展開滲透戰的戰術，改為孤立基輔後以狂轟濫炸方式占領的包圍戰，從而引發平民傷亡劇增。美國拜登政府相關人士當天對美國CBS電視臺表示：「目前美國的評價是，俄羅斯兵力在一周內孤立基輔後，30天內就能掌握。」 俄羅斯軍隊繼包圍烏克蘭南部赫爾松之後，又對東部馬裏烏波爾進行了炮擊。美國有線電視新聞網（CNN）報道說，俄軍車輛2日進入了烏克蘭南部據點城市赫爾松市中心。 拜登總統1日首次發表國情咨文，宣布對俄羅斯飛機實施禁止在美國領空飛行等追加製裁。拜登表示：「俄羅斯總統普京認為西方和北約不會采取應對措施。但他錯了。」他還說：「獨裁者如果不付出侵略的代價，就會引發更大的混亂，」「歷史將記錄，普京的戰爭使俄羅斯變弱，使其他世界變得強大。」

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