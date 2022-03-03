Nexon首席執行官們：「將繼承金正宙的意誌」……似將維持韓美日集體經營體製. March. 03, 2022 07:56. . 聽到Nexon創始人、NXC理事金正宙去世的消息後，信息技術業界和創業公司的首席執行官們1日紛紛通過社交媒體發表追悼信息。金正宙雖然被稱為「隱遁的經營者」，但曾作為建議者或投資者悄悄幫助後輩、同事創業者，他生前的事跡被人們所緬懷。遊戲玩家們也稱他是「製造回憶的人」，聚集在網絡空間紛紛表示哀悼。 初創企業VCNC創始人、車輛共享平臺Socar的代表樸在旭（音）1日午夜時分在自己的臉書上回憶了2015年首次見到金正宙的時候。樸在旭表示：「我一叫他會長，他就說，『那樣叫的話，就不好經常見面。就叫我前輩吧!』（當我在創業方面）有苦惱和困難時，他總是很樂意抽出時間來。」 在線教育網站「Etoos」的創始人、Smatoos代表金文洙（音）也在臉書上介紹了2011年在沒有合同的情況下獲得10億韓元投資的經驗。金文洙回顧說：「當時我在約定場所用平板電腦玩手機遊戲，穿著棉褲的『JJ（業界對金正宙的親切稱呼）』出現了，安靜地觀看著。熟悉電腦遊戲的nexon，正在思考怎樣才能更快地適應手機世界。」 Nexon出身、製作《小鯊魚》的「The pinkfong」公司代表金民錫（音）回憶道：「進入Nexon已經是22年前的事情了，」「無論是從理性還是感性上，他都是我人生的榜樣。」NCsoft代表金澤辰和Kakao代表內定者南宮勛1日在臉書上發表了追悼文章。通過兒童康復醫院捐贈等社會貢獻活動與金正宙結緣十多年的Purme基金會在Purme康復中心和首爾麻浦區上巖洞NEXON兒童康復醫院設立了追悼故人的空間。 金正宙1994年創立Nexon時首次開發的世界首款多重連接網絡遊戲《風之國度》的使用者1日晚登陸遊戲，聚集在遊戲初期開始運營的地圖上，舉行了一種在線追悼儀式。聊天窗口上寫著「感謝製作遊戲」「托你的福很開心」「留下童年回憶的人，請好好休息」等，悼念信息絡繹不絕。 此外，韓國駐檀香山總領事館方面2日表示：「在夏威夷當地時間上月28日通過當地警方得知了金正宙理事於27日死亡的消息。雖然和在韓國的遺屬方面取得了聯系，但之後沒有接到任何咨詢。」駐檀香山總領事洪錫仁（音）表示：「金理事經常來夏威夷，總是跟僑民們說他是來為了休養及構想事業來夏威夷的。」關於金正宙的死亡，調查當局表示：「我們認為沒有必要考慮他殺嫌疑或國際合作。」遺屬們2日通過Nexon方面安靜地辦理了葬禮手續，表示不會在國內設立靈堂。

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