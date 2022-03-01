憂郁的英雄“蝙蝠俠”的偵探活躍記. March. 01, 2022 07:20. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 如果想看電影《蝙蝠俠》，需要“重大決心”。影片上映時間長達176分鍾，足足有3個小時。但是一旦在電影院面對作品，也許會覺得拍出傑作3個小時有點短。 將于1日上映的《新蝙蝠俠》是從布魯斯•韋恩在腐敗的城市“高譚市”中擔任英雄2周年的時候開始的。飾演新蝙蝠俠的演員羅伯特•帕丁森是此前衆多蝙蝠俠中最憂郁、最孤獨的角色。目前，億萬富翁、花花公子韋恩和“正義使者蝙蝠俠”還沒有建立完全分離的雙重自我。因此無論是蝙蝠俠還是韋恩，每件事都很認真和淒涼。因爲小時候父母被殺害的心理創傷和對犯罪者的憤怒，無法控制憤怒情緒等，表現出了無法控制自己的樣子。 影片的看點在于觀察未完成的英雄蝙蝠俠的成長期，以及作爲偵探的蝙蝠俠的活躍表現。1930年代蝙蝠俠首次出現在漫畫中時，他的角色是偵探。 電影中的連環殺人魔“謎語人（保羅•達諾）”殺害了高譚市長。隨後殺害警察廳長，將炸彈綁在檢察官身上，衝向高潭市長殡儀館。他們有共同點。也就是說，他是腐敗的權力階層精英。謎語人每次在殺害現場都會給蝙蝠俠留下線索。蝙蝠俠通過相關線索追蹤犯人時，知道了自己尊敬的倫理性父親的不便之處，産生了矛盾。 在蝙蝠俠追蹤犯人的過程中，還出現了目前智商還不太在線的惡棍“企鵝人（科林•法瑞爾）”和蝙蝠俠的最大助手“貓女（喬伊•克拉維茨）”等蝙蝠俠系列的代表人物。法瑞爾爲了成爲“企鵝人”，接受了每天需要4個小時的特殊裝扮。法瑞爾的本來面目讓人一點也想不起來，成爲企鵝人本身的法瑞爾的樣子讓人對好萊塢的特殊裝扮技術報以熱烈的掌聲。 《猩球崛起》系列的名導演馬特•裏夫斯創造的高譚市也是觀看的重點。他創作的高譚市是此前推出的蝙蝠俠系列中最陰郁的。但裏夫斯導演憑借好萊塢大片般的動作戲和追逐戲，時時擺脫電影的沈重感。特別是追趕企鵝人乘坐的汽車的蝙蝠車冒著火焰登場的場面是壓軸戲。 接過被評價爲憑借《黑暗騎士》系列誕生了英雄電影史上最大傑作的克裏斯托弗•諾蘭導演的沈重接力棒的裏夫斯導演將高譚市和初創期的蝙蝠俠進行了最黑暗、最幹練的細致加工。

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