朝鮮發射彈道導彈後稱之為「開發偵察衛星的試驗」，令人懷疑是「偽裝戰術」. March. 01, 2022 07:21. by 申晋宇, 尹相虎 niceshin@donga.com,ysh1005@donga.com. 朝鮮28日聲稱，27日從平壤發射的準中程彈道導彈是「開發偵察衛星的重要試驗」。這證實了安裝在偵察衛星上的攝像機的拍攝及傳輸體系、姿態操縱裝置的特性及動作準確性等。朝鮮還公布了用安裝在導彈上的攝像機拍攝的地球照片。朝鮮國務委員長金正恩去年1月曾指示開發超音速導彈、戰術核武器和軍事偵察衛星。 但專家們指出，從測試方式來看，很難完全相信朝鮮的主張。朝鮮發射的導彈的急劇拋物線軌道（頂點高度為620公裏，飛行距離為300公裏）與用於科學研究的「觀測火箭」非常相似。觀測火箭用於超高層大氣（100公裏）以上的紫外線、紅外線、重力研究等。韓國航空大學教授張永根（音）表示：「從未有過在彈道導彈上搭載衛星用照相機、以這種方式測試其性能的事例。」 朝鮮公開的照片分辨率也非常低劣。這與1月30日發射「火星-12」型中程彈道導彈時拍攝的照片相似，只是以高度和構圖拍攝了韓半島全景而已。韓國軍方相關人士表示：「偵察衛星使用的攝像機的分辨率在50厘米左右，」「這種程度的分辨率幾乎沒有軍事價值。」 因此，有分析認為，朝鮮已暗示將放棄中止核試驗和試射洲際導彈的承諾，實際上是為了積攢發射洲際導彈遠程火箭的挑釁名分。也就是說，在迎來金日成生日110周年（4月15日）之際，朝鮮可能會以發射偵察衛星為由強行發射遠程火箭。韓國政府消息人士表示：「如果提出和平使用衛星的權利並發射洲際導彈級推進器，很難看作是違反中斷承諾，因此朝鮮此舉可能是為了觀察國際社會的反應。」 也有人觀測說，朝鮮可能是在演練一種劇本，在發生緊急情況時發射搭載核彈頭的準中程以上的彈道導彈，在首爾等首都圈100公裏以上的高度發射，以進行核電子脈沖（EMP）攻擊。

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