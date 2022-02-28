美歐出牌，「把俄羅斯趕出國際金融網」. February. 28, 2022 08:08. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、紐約=常駐記者 柳在東 weappon@donga.com、jarret@donga.com. 俄羅斯在全面進攻烏克蘭的第四天即當地時間27日，為攻克烏克蘭首都基輔，重新發動大規模空襲和巷戰，展開了總攻勢。俄羅斯對基輔進行無差別的炮擊，要求烏克蘭投降，在烏克蘭拒絕這一要求後，將邊境集結兵力的一半投入到烏克蘭。俄軍也進入了烏克蘭第二大城市、東北部的哈裏科夫。俄軍對包括基輔附近在內的烏克蘭各地油氣管道等主要基礎設施進行了破壞。美國和烏克蘭表示，隨著烏軍的堅決抵抗，俄羅斯速戰速決的進攻戰速度有所減緩。 美國和歐洲繼對俄羅斯總統普京進行製裁後，作為最後的製裁籌碼，決定把俄羅斯銀行趕出國際金融結算網SWIFT（國際銀行間通信協會）。隨著俄羅斯在烏克蘭北方國家白俄羅斯部署核武器的動向，冷戰結束33年後，美、西方和俄羅斯實際上進入了第二次冷戰。 據烏克蘭政府透露，在基輔市內各處展開巷戰的情況下，27日上午在基輔以南約29公裏的城市瓦西爾基夫，因俄軍的攻擊，油庫發生了爆炸。瓦西爾基夫是有空軍基地和油庫的基輔防禦核心城市。烏克蘭第二大城市哈裏科夫也遭到轟炸，天然氣管道遭到破壞。 俄羅斯國防部26日表示：「由於烏克蘭拒絕外交談判，所以下達了（普京總統的）命令，要求所有部隊從各個方面進行攻擊。」俄羅斯前一天要求烏克蘭投降，並提議進行外交談判，但烏克蘭總統澤連斯基26日拒絕投降，稱「不會放下武器，會保衛祖國」。美國國防部高層相關人士表示：「俄羅斯軍隊遭遇了堅決的抵抗，氣勢大減，」「普京總統不能再誇口確信的速戰速捷了。」 美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大首腦26日表示：「決定將俄羅斯孤立在國際金融（體系）之外。」 因此，首先被選中的俄羅斯金融機構的國際交易將被切斷，並被限製接近俄羅斯中央銀行的外匯儲備。 俄羅斯在與北約接壤的白俄羅斯部署核武器等，表現出進行核威脅的動向。法國總統馬克龍26日在與白俄羅斯總統的通話中批評道：「俄羅斯可能會做出批準在白俄羅斯部署核武器的決定。」

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