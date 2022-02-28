國際局勢不穩致國內汽油價格連續6周上漲，每升1739.8韓元. February. 28, 2022 08:08. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 全國加油站汽油平均價格連續6周上漲，接近每升1740韓元。由于俄羅斯入侵烏克蘭，國際油價持續高位運行，原本預計4月末結束的油類稅下調措施或將延長3個月。 據韓國石油公社油價信息網站Opinet27日透露，本月第四周，全國加油站每升汽油的平均售價爲1739.8韓元。這比前一周上漲了21.4韓元，連續6周呈上升趨勢。柴油的平均銷售價格每升上漲24.3韓元，達到1564.5韓元。 由于俄羅斯入侵烏克蘭，國際油價在盤中每桶超過100美元，國內汽油價格將繼續保持上漲。北海産布倫特原油4月期貨和西部得克薩斯原油（WTI）期貨24日（當地時間）盤中每桶都突破了100美元。進口到國內的原油基准迪拜原油也在本月第四周平均上漲到了95美元。國際油價一般在2、3周的時間差內反映在國內價格上。 政府計劃在下個月正式公布是否延長油類稅下調措施。去年11月實施油類稅下調後，到4月末爲止，每升油類稅從汽油的820韓元下調到656韓元，柴油從582韓元下調到466韓元。據悉，國際油價的上漲趨勢將持續一段時間，因此下調油類稅措施延長3個月的可能性較大。 韓國銀行當天在“海外經濟焦點”上表示：“國際油價因烏克蘭事態等原油供應受阻的憂慮增大，上漲勢頭擴大”，“由于此前投資減少和烏克蘭事態等，短期內將維持高水平。”

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