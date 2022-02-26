受烏克蘭事態影響，歐足聯決定更換歐冠決賽場地. February. 26, 2022 07:32. by 李元洪 bluesky@donga.com. 由于俄羅斯入侵烏克蘭，2021~2022賽季歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽（UCL）決賽場地極大概率將發生改變。 25日，英國廣播公司（BBC）等歐洲媒體報道說，歐足聯決定更換原定于5月28日在俄羅斯聖彼得堡的俄羅斯天然氣競技場舉行的歐冠決賽場地。決賽地點將在近期召開的歐足聯緊急會議上確定。 聖彼得堡也是下達攻擊烏克蘭命令的俄羅斯總統普京的故鄉。歐足聯當天發表聲明譴責俄羅斯的軍事侵略，並表示：“根據尊重和平與人權的精神，一直致力于足球發展的歐足聯將與烏克蘭足球團體團結一致，幫助烏克蘭國民。” 如果這次也更換，歐冠決賽場地將連續3個賽季易址。2019~2020賽季、2020~2021賽季的歐冠決賽全部因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致的當地原因而發生了改變。2020年從土耳其伊斯坦布爾改爲葡萄牙裏斯本，2021年又從伊斯坦布爾改爲葡萄牙波爾圖。（最新消息，歐足聯已經宣布歐冠決賽場地從聖彼得堡改到法國巴黎）

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