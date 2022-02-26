“韓國式運載火箭”Nuri號將于6月15日第二次發射. February. 26, 2022 07:31. by 徐東准=東亞科學記者 bios@donga.com. 據悉，“韓國式運載火箭（KSLV-2）”Nuri號的第二次發射時間暫定在6月15日。 韓國科學技術信息通信部表示，在25日舉行的“第40屆宇宙開發振興實務委員會”上確認了“Nuri”號的技術性完善措施方案，並確定了上述日程。第二次發射原計劃于5月進行，但推遲了1個多月。發射預備日爲6月16日至23日。 “Nuri”號是將1.5噸級實用衛星投入到高度爲600~800km的近地軌道的三級運載火箭。由4台和1台75噸級液體發動機組成，分別由推力300噸和75噸的1、2級發動機和1台7噸級液體發動機組成的3級發動機組成。去年10月第一次發射（照片）時，由于三級發動機燃料提前燃燒，所以沒能將代替衛星運載的母體穩定在目標軌道上。 科學技術情報通信部的發射調查委員會得出的結論是，3段氧化劑罐的氦罐固定支撐部松動是失敗的原因。此後，韓國航空宇宙研究院的研究人員和合作企業變更了設計，以改變和加強相關支撐部和相當于蓋子的艙口蓋的結構。 變更部分的制作完成後，將拆除去年爲進行第二次發射而組裝的3段，然後進行重新組裝及機密試驗等。爲了反映這種技術改善措施，預計還需要1個月左右的時間，因此發射時間也推遲到6月。

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