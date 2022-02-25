烏克蘭足球英雄舍普琴科呼籲國民團結. February. 25, 2022 07:48. by 兪載泳 elegant@donga.com. 烏克蘭“國家足球英雄”安德烈•舍普琴科（46歲•照片）呼籲國民團結起來，爲因俄羅斯入侵而陷入危機的祖國積極發聲。 2000年代的世界級足球明星舍普琴科最近在自己的社交網絡服務（SNS）上上傳了國旗和領土形象，敦促國民團結起來。他說：“烏克蘭是我的祖國。我一直爲我的人民和我的國家感到驕傲。雖然我們經曆了許多困難時期，但在過去的30年裏，我們的國家一直是一個整體”，“誠實、勤奮、熱愛自由的國家是我們的資産。”他接著說，“雖然現在是艱難的時期，但是我們必須團結起來。團結起來就會贏得勝利。榮耀屬于烏克蘭！” 澳大利亞的傳奇板球明星塞恩•溫和前意大利國家足球隊前鋒馬爾科•博列洛通過留言留下了愛心，給予了熱烈的支持。舍普琴科的文章下有8.26萬人點了“贊”，有2400個加油留言。 出生于烏克蘭首都基輔的舍普琴科曾效力于意大利AC米蘭隊（1999~2006年）和英格蘭切爾西隊（2006~2009年），以世界級前鋒而聞名。他帶領AC米蘭隊獲得了歐足聯冠軍聯賽（2002~2003賽季）和意甲冠軍（2003~2004賽季）。他還兩次獲得意甲最佳射手稱號。2004年，他獲得了授予該世界最佳足球運動員的“金球獎”。2006年德國世界杯時，他帶領烏克蘭隊首次進入世界杯決賽圈，在111場A級比賽（國家隊比賽）中攻入48球，爲國民帶來了希望。在“2020歐洲足球錦標賽”上，舍普琴科擔任烏克蘭國家隊主教練，帶領球隊曆史上首次進入賽事8強，去年8月他辭去了國家隊主教練職務。

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