輕柔撫慰因新冠病毒而疲憊的心…結合日常生活的哲學書大受歡迎. February. 24, 2022 07:44. by 金哉希 jetti@donga.com. 繼去年之後，今年的哲學書也大受歡迎。像《蘇格拉底快報》（Across出版社）一樣出版已近一年的哲學書，最近還進入暢銷書排行榜的哲學書的“暢銷書化”也出現了。 去年4月出版的《蘇格拉底快報》在教保文庫1月綜合排名位居第8位，人文領域排名更是高居第1位，一直受到人們的喜愛。去年年末出版的新書也很受歡迎。11月出版的《爲了尚未到來的日子》（Influential）以1月人文領域爲准，在教保文庫排名第6位，在YES24排名第3位。12月出版的《每日哲學》（茶山草堂）在教保文庫中排名第13位，10月出版的《哲學實驗室》（Willbook）在YES24中排名第20位。 哲學書的銷售量和出版種類也有所增加。據在線書店YES24透露，哲學、思想領域的圖書年銷售量在2020年比前一年減少了23.8%，但去年卻增加了60.7%。新刊的出版種類也從2020年的206種增加到了去年的290種。 哲學書人氣飙升的秘訣是捕捉與日常生活的聯系，降低進入門檻，安撫疲憊的心情。《蘇格拉底快報》將像馬爾庫斯•奧列裏烏斯一樣從床上走出來的方法、像孔子一樣施以親切之法等難懂的哲學思維與日常生活相結合。《爲了尚未到來的日子》引用帕斯卡爾、弗洛伊德等哲學家的話，強調不能放棄欲望、愛情等隨著年齡的增長而放棄的東西。出版評論家表正勳（音）分析說：“最近人氣很高的哲學書不是說明難懂哲學知識的教養書，而是帶有很強的通過哲學知識和洞察來回顧生活、得到心靈休息的自我開發書的性質。” 也有全球性大流行長期化的影響。因爲持續的保持社交距離措施，身心疲憊的人們開始主動尋找能夠安撫心靈的書。YES24課長朴淑京（音）解釋說：“《爲不安日子的哲學》（茶山草堂•2022年）給飽受不安折磨的人們帶去了安慰。《伊壁鸠魯的4種處方》（BOKBOK書架•2022年）則結合了探索幸福的斯多亞學派和伊壁鸠魯學派的思想。”

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