「尹錫悅會死掉」「李在明門」錄音攻防戰. February. 23, 2022 07:38. . 共同民主黨總統候選人李在明、國民力量黨總統候選人尹錫悅就大莊洞疑惑的所謂「鄭英學錄音」發生了正面沖突。在前天的候選人電視辯論中，李在明拿著寫有金萬培和鄭會計師對話內容的面板攻擊說：「『如果來了尹錫悅逮捕令，尹錫悅會死掉』『尹錫悅本來就是罪多的人』，這是錄音記錄中出現的（金萬培的）話。」尹錫悅則回應說：「這段錄音聽到最後，金某還說到了『李在明門』。」李在明高聲說道：「如果是假消息，你會辭去候選人嗎?」尹錫悅則針鋒相對地表示：「請把錄音聽完吧。」 兩名候選人的錄音攻防戰正在讓國民更加無所適從。兩人都沒有說明到底「尹錫悅會死掉」「李在明門」等說法是出自什麽語境，只是各自找出認為有利的部分，用於攻擊對方。同樣是在昨天，兩名候選人方面表示，「不是說李候選人有『李在明門』，而是說他『被李在明門擋住了』」「『尹錫悅會死掉』等言論是只摘錄一部分的惡意歪曲，是公開捏造假消息」等，一直持續了一天的爭論不休。 這可能是因為法院為了保障被告人的防禦權，允許閱覽和謄寫「鄭英學錄音」後，點點滴滴地流露其中一部分而不是全文。這種架構下，政治圈可以根據自己的口味把它當作政治鬥爭材料使用。也有人主張，與其這樣還不如公開全文，但檢察機關的態度是不可能。可以肯定的是，導致這種攻防戰並引發混亂局面的是檢察機關，雖然著手調查大莊洞疑惑已經5個多月，但尚未查明核心疑惑的真相。 在此期間，「50億俱樂部」等追加疑惑層出不窮。在錄音記錄中出現的「大人物」是現任大法官一事一經報道，在野黨就展開了「真正人物」另有其人的攻勢。某電視臺報道稱已經拿到了調查紀錄，尹錫悅存在當時對牽線釜山儲蓄銀行大莊洞事業初期貸款的嫌疑人只招待咖啡、作出無嫌疑處理的疑惑。共同民主黨立即出面聲稱，「這不是李在明事件，而是尹錫悅事件」。在什麽是事實什麽是造假，是誇張還是歪曲，種種混雜在一起的情況下，距離大選已只有半個月。如果早點實施特檢，就不會出現這種混亂。

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