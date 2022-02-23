北京冬奧會最耀眼的“一炮而紅的明星”都有誰？. February. 23, 2022 07:39. by 姜泓求 windup@donga.com. 舉世矚目的奧運會是明星誕生的舞台。通過2022北京冬奧會一夜之間成爲國際明星的他們都有誰呢？大賽官方網站介紹了10名“一炮而紅的明星（Breakout stars）”。 最耀眼的明星當然是中國女子自由式滑雪代表古愛淩（19歲）。古愛淩的父親是美國人，母親是中國人，從2019年開始她作爲中國國家代表參加了國際大賽。在本屆北京冬奧會上，古愛淩獲得2枚金牌和1枚銀牌，一躍成爲世界級明星。古愛淩參與的中國版TikTok“抖音”的現場直播共吸引了1800萬名觀衆在線觀看。僅“點贊”數就有約1.2億個。大賽網站將這種現象比喻爲“超新星”，並介紹說“古愛淩的旅行才剛剛開始”。 在男子單板滑雪比賽中獲得1金1銀的中國選手蘇翊鳴（18歲）位居第二，在男子冰球比賽中帶領斯洛伐克隊獲得銅牌的尤拉伊•斯拉夫科夫斯基（18歲）位居第三。蘇翊鳴童星出身的經曆也引人注目。斯拉夫科夫斯基在本次比賽中打進7球，成爲射手王，並被評爲最有價值球員（MVP），目前他受到了北美職業冰球聯盟（NHL）球探們的集中關注。 此外，花樣滑冰女子單人滑金牌得主俄羅斯奧委會（ROC）選手安娜•謝爾巴科娃（18歲）、男子單人滑銀牌得主日本運動員鍵山優真（19歲）分別排在第4、5位。該榜單中並沒有出現韓國運動員的名字。

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