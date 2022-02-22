新冠肺炎危重症患者一周內激增57%. February. 22, 2022 07:42. by 李智雲記者 easy@donga.com. 隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診患者超過200萬人，危重症患者正在迅速增加。截至21日0時，在重症患者病床上接受治療的危重症患者達480人，比一周前（14日306人）增加了57%。 防疫當局綜合了4家數值預測機構的重症患者增加預測值，結果顯示，3家機構預測3月初危重症患者人數將超過1000人。有預測稱，最多會達到2500人。 截至21日0時，國內新增確診病例爲9.5362萬例，累計確診病例爲205.8199萬例。防疫當局當天表示，綜合國內外10家研究機構的分析，國內奧密克戎流行趨勢在2月末至3月中旬達到頂點，預計每天最多確診患者爲14萬至27萬人。 防疫當局解釋說，確診患者劇增是新冠病毒“季節性流感化”的過程。中央事故處理本部社會戰略班長孫永來（音）表示：“需要經過一次大的流行，轉換成‘風土病’的過程”，“沒有必要過于敏感地反應並感到不安。” 文在寅總統在當天舉行的首席助理會議上表示：“奧密克戎大流行即將達到頂點”，“今後將以危重症患者的管理和醫療應對余力爲中心，根據情況變化趨勢，隨時從容地調整保持社交距離等級。” 另外，教育部建議各學校“3月開學後的頭兩周（2~11日）以全面遠程上課或縮短課程等方式運營”。這與此前7日發表全面上學原則並表示“慎重進行遠程上課”的立場不同。

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