首位在英國獲得米其林星級評定的韓國廚師朴雄哲. February. 22, 2022 07:42. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 據日刊《衛報》等媒體20日（當地時間）報道稱，在英國倫敦，韓國夫婦經營的混合餐廳“Sollip”在世界著名餐廳評分指南“米其林指南2022”中被選爲第一明星餐廳。在英國，韓國廚師獲得米其林星級評定獎尚屬首次。 據《米其林指南》14日發表的《2022英國•愛爾蘭米其林指南》顯示，獲得米其林一星評級的164家餐廳中，就包括廚師朴雄哲（37歲）和宴會廚師夫人奇寶美（34歲）夫婦經營的Sollip餐廳。《米其林指南》評價說：“從在歐洲學到的技術加上故鄉味道的韓國夫婦的料理中感受到了真心”，“料理並不華麗或過于複雜，非常幹練、均衡。” 夫婦兩人于2010年在法國料理專門學校“Le Cordon Bleu”倫敦校園初次見面，2013年結爲夫妻。當初兩人計劃在2020年3月在倫敦開設餐廳，但由于新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情被推遲，于當年8月開始營業。 位于倫敦橋附近小巷的Sollip餐廳的菜單主要由西式飲食加上韓國食材的料理組成。有很多混合菜品，例如用當地人可能比較陌生的柿子制作的三明治和忠南天安産蘇子油醬料的沙拉等。 朴某說：“與紐約等其他大城市相比，倫敦的韓國廚師並不多。我想向更多的人介紹韓國飲食和文化。”

한국어